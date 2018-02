LIVE Snowboardcross | Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA | Visintin a caccia delle

LIVE Snowboardcross - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Vaultier davanti a Omar Visintin in qualifica! Avanti Perathoner e Sommariva : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una delle gare più attese del programma delle Olimpiadi di PyeongChang per l’Italia: lo Snowboardcross al maschile. Quattro alfieri azzurri: Omar Visintin, la stella della squadra tricolore, Emanuel Perathoner, Michele Godino e Lorenzo Sommariva. Tutti possono recitare un ruolo importante in questa gara dal pronostico apertissimo: Visintin può provarci, viste le due vittorie stagionali in Coppa ...

Olimpiadi invernali 2018 - Pyeongchang / Risultati LIVE - medagliere e programma : sorpresa nello snowboardcross? : Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 14 febbraio sono ben sei finali per il medagliere: occhi puntati sullo slalom femminile.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 20:36:00 GMT)

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg in DIRETTA : Michela Moioli per allungare ancora in classifica generale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara di Coppa del Mondo di Snowboardcross, in programma in Germania, a Feldberg. Dopo la vittoria di ieri, Michela Moioli proverà ad allungare ancora in classifica, ma soprattutto proverà a mettere ancor più timore alle avversarie in ottica olimpica. Con lei in gara Raffaella Brutto, Francesca Gallina e Sofia Belingheri. In campo maschile, orfani di Omar Visintin, gli azzurri in gara ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg 2018 in DIRETTA : Michela Moioli per sognare - Italia all’arrembaggio. Poi le Olimpiadi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Coppa del Mondo di Snowboardcross, in programma in Germania in quel di Feldberg. Una due giorni tesissima sulle nevi tedesche, che anticipa la prova più importante dell’anno: quella delle Olimpiadi di PyeongChang. Bisognerà quindi testarsi al meglio in vista della sfida a Cinque Cerchi. Oggi in programma gara-1, domani ci sarà la rivincita. Benissimo gli azzurri ieri nelle ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 21 gennaio : Dominik Fischnaller in testa nello slittino! Si sogna nello snowboardcross : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali, domenica 21 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero intensissima, ricca, appassionante e avvincente, da vivere tutti insieme. Il SuperG di Cortina d’Ampezzo con Sofia Goggia e Federica Brignone all’attacco contro Lindsey Vonn e Lara Gut, Dorothea Wierer e Lukas Hofer che sognano nelle mass start ad Anterselva, Francesco De Fabiani che ci spera nella 15km di sci di ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 20 gennaio : Vonn domina - Goggia fuori nella discesa di Cortina! bene Moioli nello snowboardcross - fuori Pellegrini nelle qualifiche della sprint : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali, sabato 20 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero intensissima, ricca, appassionante e avvincente, da vivere tutti insieme. L’Italia vuole sognare in grande e si presenta tra neve e ghiaccio con tante frecce al proprio arco: Sofia Goggia per la discesa di Cortina d’Ampezzo (senza dimenticarsi di Nadia Fanchini e Federica Brignone); Christof Innerhofer, Dominik Paris e ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 20 gennaio : Vonn domina - Goggia fuori nella discesa di Cortina! Bene gli azzurri dello snowboardcross : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali, sabato 20 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero intensissima, ricca, appassionante e avvincente, da vivere tutti insieme. L’Italia vuole sognare in grande e si presenta tra neve e ghiaccio con tante frecce al proprio arco: Sofia Goggia per la discesa di Cortina d’Ampezzo (senza dimenticarsi di Nadia Fanchini e Federica Brignone); Christof Innerhofer, Dominik Paris e ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Erzurum in DIRETTA : sei azzurri passano alla fase finale : Il maltempo potrebbe lasciare finalmente spazio alle gare della Coppa del Mondo di Snowboardcross ad Erzurum, in Turchia: gli organizzatori, vista l’impossibilità di poter disputare le qualifiche, hanno optato per una decisione salomonica. Tutti gli iscritti in semifinale. Così le donne, che solitamente partono dai quarti, stavolta partiranno dagli ottavi, mentre gli uomini, che solitamente partono dagli ottavi, stavolta disputeranno anche ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Erzurum in DIRETTA : Michela Moioli e Omar Visintin per il podio in Anatolia : Il maltempo potrebbe lasciare finalmente spazio alle gare della Coppa del Mondo di Snowboardcross ad Erzurum, in Turchia: gli organizzatori, vista l’impossibilità di poter disputare le qualifiche, hanno optato per una decisione salomonica. Tutti gli iscritti in semifinale. Così le donne, che solitamente partono dai quarti, stavolta partiranno dagli ottavi, mentre gli uomini, che solitamente partono dagli ottavi, stavolta disputeranno anche ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia in DIRETTA : Moioli e Visintin in finale! Godino in semifinale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa italiana della Coppa del Mondo di Snowboardcross: il massimo circuito internazionale si sposta sulle nevi alpine, precisamente a Cervinia. Nazionale di casa che va a caccia del colpo grosso con i suoi pezzi da novanta, Omar Visintin e Michela Moioli, che ieri hanno timbrato entrambi il miglior tempo nella run di qualifica. Davanti al pubblico italiano la nazionale azzurra vuole sicuramente un ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Cervinia in DIRETTA : l’Italia punta in alto con Michela Moioli e Omar Visintin : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa italiana della Coppa del Mondo di Snowboardcross: il massimo circuito internazionale si sposta sulle nevi alpine, precisamente a Cervinia. Nazionale di casa che va a caccia del colpo grosso con i suoi pezzi da novanta, Omar Visintin e Michela Moioli, che ieri hanno timbrato entrambi il miglior tempo nella run di qualifica. Davanti al pubblico italiano la nazionale azzurra vuole sicuramente un ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Val Thorens in DIRETTA : Perathoner - Visintin e Sommariva accedono ai quarti. Tra le donne Moioli e Brutto in semifinale! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa di Val Thorens, valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di Snowboardcross. Ambizioni importanti per l’Italia nella seconda tappa stagionale. Nella giornata di ieri si sono disputate le qualifiche che hanno visto un Emanuel Perathoner in grande spolvero, con il terzo tempo totale alle spalle dei due migliori, Adam Lambert e Jarryd Hugues. L’azzurro è dunque pronto per dare ...