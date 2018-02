LIVE – Pagelle Steaua Bucarest-Lazio | Europa League in DIRETTA | biancocelesti

LIVE – Pagelle Borussia Dortmund-Atalanta - Europa League in DIRETTA : i bergamaschi nella bolgia del Signal Iduna Park. A caccia dell’impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale delle Pagelle di Borussia Dortmund-Atalanta, gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. La Dea va alla caccia dell’impresa nella bolgia del Signal Iduna Park contro una formazione di grande qualità che cercherà di ipotecare subito il passaggio del turno. La squadra di Gasperini dovrà essere brava soprattutto in difesa, per arginare giocatori del calibro di Gotze e Batshuayi e ...

LIVE Pagelle Napoli-Lipsia - Europa League 2018 in DIRETTA : Insigne e compagni per ipotecare gli ottavi di finale : Benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2017-2018 di calcio: questa sera il Napoli affronterà il Lipsia in casa nella gara d’andata, per tentare l’accesso agli ottavi. Tra squalifiche, infortuni e scelte tecniche, e con un occhio al campionato, Sarri punterà su un mix tra giovani e titolarissimi. In conferenza però il tecnico toscano non ha fatto mistero di non tenere a questa ...

Pagelle LIVE Ludogorets-Milan - Europa League 2018 : rossoneri con il tridente Suso-Cutrone-Calhanoglu per l’assalto alla qualificazione : Dopo l’antipasto della Champions League, tocca anche all’Europa League tornare in campo dopo la sosta invernale per l’andata dei sedicesimi di finale. Il Milan di mister Gennaro Gattuso è di scena in Bulgaria contro il pericoloso Ludogorets, squadra ricca di talento e decisamente complicata da affrontare. L’imperativo dei rossoneri sarà di incominciare con il piede giusto già in trasferta, per gestire meglio la situazione ...

LIVE Pagelle Juventus-Tottenham - Champions League 2018 in DIRETTA : Higuain sfida Kane - sfida tra bomber! : La Juventus affronta all’Allianz Stadium il Tottenham, nella sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2017-18. La squadra di Allegri, arrivata seconda nel proprio girone con il Barcellona, affronterà la compagine londinese, vincitrice del proprio raggruppamento davanti a Real Madrid e Borussia Dortmund. Si tratta di una sfida molto più complicata di quanto non dica il palmares della squadra allenata da ...

Pagelle Finale Sanremo 2018/ Voti di cantanti e vincitore in diretta LIVE : i Top e i Flop dell'ultima serata : Pagelle Sanremo 2018, i Voti della Finale del Festival: ultima serata, i giudizi sui cantanti, i conduttori, gli ospiti e le performance di tutta la kermesse sanremese(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 22:55:00 GMT)

LIVE Pagelle Napoli-Lazio - Serie A 2018 in DIRETTA : 1-1. Callejon risponde a De Vrij : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale delle Pagelle di Napoli-Lazio, big match della 24ma giornata di Serie A. I partenopei hanno bisogno di una vittoria per rispondere alla Juventus,...

LIVE Pagelle Napoli-Lazio - Serie A 2018 in DIRETTA : 0-1. De Vrij la sblocca subito : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale delle Pagelle di Napoli-Lazio, big match della 24ma giornata di Serie A. I partenopei hanno bisogno di una vittoria per rispondere alla Juventus, che ieri sera ha superato per 2-0 la Fiorentina, e tornare in testa alla classifica. Dall’altra parte la Lazio, reduce da due sconfitte consecutive in campionato, cecherà la grande impresa per uscire da questo momento di crisi. Restate quindi con ...

LIVE Pagelle Napoli-Lazio - Serie A 2018 in DIRETTA : la squadra di Sarri vuole tornare in vetta - quella di Inzaghi uscire dalla crisi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale delle Pagelle di Napoli-Lazio, big match della 24ma giornata di Serie A. I partenopei hanno bisogno di una vittoria per rispondere alla Juventus,...

LIVE Pagelle Napoli-Lazio - Serie A 2018 in DIRETTA : la squadra di Sarri vuole tornare in vetta - quella di Inzaghi uscire dalla crisi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale delle Pagelle di Napoli-Lazio, big match della 24ma giornata di Serie A. I partenopei hanno bisogno di una vittoria per rispondere alla Juventus, che ieri sera ha superato per 2-0 la Fiorentina, e tornare in testa alla classifica. Dall’altra parte la Lazio, reduce da due sconfitte consecutive in campionato, cecherà la grande impresa per uscire da questo momento di crisi. Restate quindi con ...

Pagelle Sanremo 2018/ Voti ai cantanti in diretta LIVE : i Top e i Flop della serata duetti (quarta) : Pagelle Sanremo 2018, quarta serata del Festival: i Voti dei cantanti, il giudizio sui duetti e le analisi sulla finale delle Nuove Proposte. Promossi, bocciati e rimandati(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 00:30:00 GMT)

Pagelle Sanremo 2018/ Voti dei cantanti in diretta LIVE : i Top e i Flop della terza serata : Pagelle Sanremo 2018, terza serata del Festival: i Voti dei cantanti e dei conduttori, gli altri 4 giovani e le performance della serata all'Ariston. Top, Flop, promossi e bocciati(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 23:35:00 GMT)

Pagelle Sanremo 2018/ Voti ai cantanti in diretta LIVE : i Top e i Flop della seconda serata : Pagelle Sanremo 2018, seconda serata del Festival di Baglioni: i Voti dei cantanti, i giudizi sui conduttori e l'analisi dei primi 4 giovani delle Nuove Proposte in gara(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 23:18:00 GMT)

Pagelle Sanremo 2018/ I voti ai cantanti in diretta LIVE : i Top e i Flop della prima serata : Le Pagelle del Festival di Sanremo 2018, prima serata: tutti i voti e i giudizi sui cantanti big. Analisi, top & Flop e protagonisti al Teatro Ariston. Conduttori e cantanti in gara(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:36:00 GMT)

LIVE Pagelle Milan-Lazio - semifinale Coppa Italia in DIRETTA : 0-0. Ripresa la sfida a San Siro : CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI Milan-Lazio Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della semifinale d’andata di Coppa Italia tra Milan e Lazio: a san Siro va nuovamente in scena il confronto tra i rossoneri di Ringhio Gattuso ed i biancocelesti di Simone Inzaghi. Soltanto 72 ore fa, in campionato, la partita era finita 2-1 per i meneghini. In Coppa Italia solitamente vengono schierate le cosiddette seconde linee, ma, giunti a questo punto della ...