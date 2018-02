LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 | DIRETTA giovedì 15 febbraio | Manuela Moelgg in testa in

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Manuela Moelgg in testa davanti a Shiffrin e Brignone! 5a Bassino! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Speriamo che il vento dia finalmente una tregua e consenta alle atlete di gareggiare. L’Italia si giocherà quattro carte davvero importanti: Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta Bassino e Sofia Goggia. Nessuna di loro partirà favorita, ma tutte hanno le armi per provare ad impensierire i mostri sacri Tessa Worley, ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Manuela Moelgg in testa davanti a Shiffrin e Brignone! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Speriamo che il vento dia finalmente una tregua e consenta alle atlete di gareggiare. L’Italia si giocherà quattro carte davvero importanti: Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta Bassino e Sofia Goggia. Nessuna di loro partirà favorita, ma tutte hanno le armi per provare ad impensierire i mostri sacri Tessa Worley, ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Charlotte Kalla grande favorita nella 10 km : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km a tecnica libera femminile per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegna il titolo più atteso dai puristi di questa specialità, l’unica gara con partenza a intervalli del programma olimpico La grande favorita per la vittoria finale è Charlotte Kalla che punta a bissare l’oro olimpico conquistato otto anni fa con lo stesso format a Vancouver 2010. ...

LIVE Snowboardcross - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Omar Visintin all’attacco - azzurri per stupire. Vaultier favorito per il bis d’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una delle gare più attese del programma delle Olimpiadi di PyeongChang per l’Italia: lo Snowboardcross al maschile. Quattro alfieri azzurri: Omar Visintin, la stella della squadra tricolore, Emanuel Perathoner, Michele Godino e Lorenzo Sommariva. Tutti possono recitare un ruolo importante in questa gara dal pronostico apertissimo: Visintin può provarci, viste le due vittorie stagionali in Coppa ...

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang / Risultati LIVE - medagliere - programma e italiani (oggi 15 febbraio) : Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 15 febbraio ben nove finali per il medagliere: molte speranze azzurre in palio(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 01:00:00 GMT)

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA giovedì 15 febbraio : una battaglia continua! Italia in lotta su più fronti : Buongiorno (o buonanotte…) e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Quella di giovedì 15 febbraio sarà un’autentica giornata campale e da battaglia. Saranno addirittura otto le gare in cui l’Italia potrà cullare qualche ambizione di medaglia, ovviamente con percentuali diverse. Scatta finalmente l’ora dello sci alpino. Nel gigante femminile caliamo quattro assi da podio ...

LIVE Sci alpino - Discesa Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Fill - Paris e Innerhofer - i tre moschettieri per domare il vento : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera maschile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si riuscirà finalmente a gareggiare dopo i tanti rinvii dei giorni scorsi? Pare che il vento, questa volta, dovrebbe concedere una tregua. Per quanto visto in prova e nella combinata alpina, gli azzurri non partono favoriti. Christof Innerhofer è stato il più costante, anche se gli è sempre mancato qualche decimo ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Brignone - Bassino - Moelgg e Goggia. 4 azzurre in cerca di gloria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Speriamo che il vento dia finalmente una tregua e consenta alle atlete di gareggiare. L’Italia si giocherà quattro carte davvero importanti: Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta Bassino e Sofia Goggia. Nessuna di loro partirà favorita, ma tutte hanno le armi per provare ad impensierire i mostri sacri Tessa Worley, ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : individuale femminile. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi per il riscatto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’individuale femminile di 15 km di Biathlon delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo il rinvio di ieri oggi ci si riprova. Il vento che soffiava fortissimo all’Alpensia Biahtlon Centre ha costretto gli organizzatori a riprogrammare la gara alla giornata odierna, quando il meteo dovrebbe concedere una tregua. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi andranno a caccia del riscatto. Occorre ...

LIVE Biathlon - Individuale Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : oro in arrivo per Martin Fourcade. Lukas Hofer e Dominik Windisch senza nulla da perdere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’Individuale maschile di 20 km di Biathlon delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà caccia a Martin Fourcade oggi. Dopo aver dominato la gara a inseguimento, il francese parte favorito anche per la gara odierna. Non potrebbe essere altrimenti per un atleta salito 15 volte su 15 sul podio in stagione, serie interrotta solo nella sprint di domenica. Altro oro in arrivo? In Coppa del ...

LIVE Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’Italia affronta gli Stati Uniti. Sfida che vale molto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi giovedì 15 febbraio andranno in scena ben tre giornate: due per le donne e una per gli uomini. Riflettori puntati sull’Italia maschile che, dopo la spettacolare vittoria ottenuta ieri sulla Svizzera e la sconfitta contro la corazzata Canada, torna sul ghiaccio per Sfidare gli USA: gli azzurri si giocano davvero molto ...