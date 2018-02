Liste d’attesa infinite | ospedali fantasma e disabili senza assistenza | su SkyTg24 lo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Atteseper una visita. Decine di chilometri per arrivare al Pronto Soccorso. Numeri che evidenziano alcune delle disfunzioni della sanità in Italia, dove per molti cittadini l’accesso alle cure è quasi un’utopia. Lo racconta lo speciale di Sky TG24 HD Salute tradita, in onda venerdì 16 febbraio 2018 alle 20.20 (in replica alle 23,15 e alle 21 di sabato 17 febbraio) e sui canali 100 e 500 di Sky e sul canale 50 del digitale terrestre. Con il direttore Sarah Varetto, lo speciale racconta, attraverso alcuni casi emblematici, i problemi e i rischi che una gestione non efficiente della sanità può causare. Ogni anno milioni di italiani rinunciano a una visita specialistica perché troppo costosa, anche a causa dellee più in generale delle difficoltà riscontrate nel curarsi attraverso l’medica pubblica. Un’che, quando funziona, può essere ...