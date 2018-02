L’intelligenza artificiale ci sta aiutando a “sentire” i terremoti

Salute & tecnologia : Apple Watch rileva il diabete con L’intelligenza artificiale : Uno studio condotto dall’università della California a San Francisco in collaborazione con la startup Cardiogram, ha rilevato che l’Apple Watch potrebbe rilevare i primi segnali del diabete attraverso l’analisi del battito cardiaco, grazie all’intelligenza artificiale. Sono state analizzate oltre 200 milioni di misurazioni eseguite su 14mila partecipanti con uno smartWatch al polso, aggregando i dati sulla frequenza ...

Google sta usando L’intelligenza artificiale per prevedere i ritardi dei voli : Google sta lavorando per aggiornare la sua funzione Flights, in modo tale da sfruttare l'intelligenza artificiale per andare incontro alle esigenze degli utenti e prevedere possibili ritardi dei propri voli. Inoltre, Flights permetterà di conoscere i servizi compresi nelle tariffe ultra-basic dei voli American, Delta e United per evitare brutte sorprese. L'articolo Google sta usando l’intelligenza artificiale per prevedere i ritardi dei ...

Alla Camera dei Deputati L’intelligenza artificiale : “dominerà il mondo” : Prima i grandi dell’impresa e della politica riuniti a Davos per il Forum economico internazionale, poi addirittura Papa Francesco: la settimana appena trascorsa sono stati tanti e autorevoli... L'articolo Alla Camera dei Deputati l’intelligenza artificiale: “dominerà il mondo” su Roma Daily News.

I finti video porno delle celebrità fatti con L’intelligenza artificiale : I sistemi per scambiare le facce nei video con quelle di altre persone stanno diventando sempre più semplici da usare, e i risultati sono sempre più realistici e inquietanti The post I finti video porno delle celebrità fatti con l’intelligenza artificiale appeared first on Il Post.

Sundar Pichai : L’intelligenza artificiale rivoluzionerà il mondo come il fuoco e l’elettricità : Sundar Pichai, CEO di Google, in occasione di una recente intervista si è soffermato sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale, definendo questa nuova tecnologia una delle cose più importanti a cui al momento sta lavorando l'umanità. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole. L'articolo Sundar Pichai: l’intelligenza artificiale rivoluzionerà il mondo come il fuoco e l’elettricità è stato pubblicato per la prima volta ...

Sundari Pichai : L’intelligenza artificiale rivoluzionerà il mondo come il fuoco e l’elettricità : Sundar Pichai, CEO di Google, in occasione di una recente intervista si è soffermato sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale, definendo questa nuova tecnologia una delle cose più importanti a cui al momento sta lavorando l'umanità. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole. L'articolo Sundari Pichai: l’intelligenza artificiale rivoluzionerà il mondo come il fuoco e l’elettricità è stato pubblicato per la prima volta ...

Il capo delL’intelligenza artificiale di Facebook contro l’androide Sophia : L’Intelligenza Artificiale ha bisogno di qualche trucchetto di prestigio (o, più semplicemente, di comunicazione), per essere spiegata, oppure, così facendo, si rischia solo di semplificare il tema? Nel mirino c’è Sophia, il robot umanoide di Hanson Robotics che abbiamo conosciuto anche nel corso dell’ultimo Wired Next Fest di Firenze (qui sopra il video), capace di parlare, rispondere alle domande e imitare le espressioni ...

Il capo delL’intelligenza artificiale di Facebook contro l’androide Sophia : L’Intelligenza Artificiale ha bisogno di qualche trucchetto di prestigio (o, più semplicemente, di comunicazione), per essere spiegata, oppure, così facendo, si rischia solo di semplificare il tema? Nel mirino c’è Sophia, il robot umanoide di Hanson Robotics che abbiamo conosciuto anche nel corso dell’ultimo Wired Next Fest di Firenze (qui sopra il video), capace di parlare, rispondere alle domande e imitare le espressioni ...

Un nuovo sondaggio suggerisce che L’intelligenza artificiale ha raggiunto la dimensione critica : Un nuovo sondaggio suggerisce che l’intelligenza artificiale (AI) è penetrata nelle attività principali ad alta velocità e non sembra essere indirizzata verso una perdita di fiducia a seguito degli ultimi clamori. Nel sondaggio, il 61% delle maggiori imprese ha dichiarato di aver implementato qualche forma di AI nelle operazioni delle proprie attività, dato in aumento dal 38% del 2016. Questo suggerisce che, nonostante due precedenti false ...

Ricerca : L’intelligenza artificiale esplora il clima e trova conferme e novità : Le applicazioni dell’intelligenza artificiale (IA), sia in ambito scientifico che tecnologico, sono numerose. Pochi, tuttavia, si aspetterebbero che l’IA possa aiutarci a comprendere le origini di un problema attuale e pressante come quello dei cambiamenti climatici. Una Ricerca recente dell’Istituto sull’inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche (Iia-Cnr), pubblicata sulla rivista Scientific Reports del gruppo Nature e ...

Google-Amazon alla sfida delL’intelligenza artificiale : Al Salone di Las Vegas Google e Amazon (Apple e Microsoft permettendo) si spartiscono il mercato dell’intelligenza artificiale domestica. Per i produttori di hardware cambia il modo di progettare i prodotti per la casa: l’intelligenza artificiale genererà 2.900 miliardi di dollari entro il 2021. Dai frigoriferi agli speaker ecco la partita per trasformare la casa....

Arriva anche in Italia L’intelligenza artificiale di Honor View 10 - da oggi nei migliori negozi : Da oggi è disponibile anche in Italia Honor View 10, il nuovo smartphone con intelligenza artificiale del produttore cinese. L'articolo Arriva anche in Italia l’intelligenza artificiale di Honor View 10, da oggi nei migliori negozi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

SCIENZAinATTO/ Se L’intelligenza artificiale è un’opportunità. Intervista a Nello Cristianini : L’attrattiva dell’informatica: i vantaggi e le preoccupanti implicazioni a livello educativo e cognitivo in un’Intervista a Nello Cristianini, docente di Intelligenza Artificiale a Bristol.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 16:00:00 GMT)

Ricerca : L’intelligenza artificiale ‘svela’ le malattie del cuore e il cancro ai polmoni : Diagnosi sempre più precoci per salvare cuore e polmoni, grazie all’Intelligenza artificiale. I Ricercatori di un ospedale di Oxford (Gb) hanno sviluppato un’intelligenza artificiale (Ia) in grado di leggere gli esami per diagnosticare le malattie cardiache. E un altro sistema è stato testato contro il cancro ai polmoni. In questo modo i sistemi sanitari risparmieranno miliardi, consentendo ai medici di individuare e trattare le ...