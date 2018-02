Leu | Bersani | disposti a parlare con M5S ma alleanza difficile

Elezioni - Bersani ( Leu ) : “Berlusconi propone contratti e condoni? È come l’oste non campa dando da bere agli ubriachi” : “Berlusconi porta il Paese al disastro e poi qualcun altro deve pensarci e liscia il pelo agli italiani. Noi proponiamo investimenti pubblici, progressività fiscale, un piano straordinario di manutenzione del territorio e lotta all’evasione”. Pier Luigi Bersani , Pietro Grasso, Cecilia Guerra e Giulio Marcon hanno presentato il programma economico di ‘Liberi e Uguali’. Da lla lotta all’evasione Leu calcola ...

Elezioni : domani programma economico Leu con Grasso e Bersani : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – domani , giovedì 15 febbraio, alle ore 11 si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del programma economico di ‘Liberi e Uguali”, presso il comitato di Liberi e Uguali in via Arenula 29. Parteciperanno il leader di LeU Pietro Grasso , Pier Luigi Bersani , Maria Cecilia Guerra, Giulio Marcon, il Prof. Vincenzo Visco, il professor Carmelo Parello. L'articolo Elezioni : domani programma economico ...

Pd : 'Votare Leu farebbe vincere la destra'. Bersani : 'Quello a Pd favorisce larghe intese' : Nel centrosinistra il confronto-scontro è sul cosiddetto 'voto utile'. Secondo Renzi, inoltre, votare per il partito di Grasso 'aiuta gli estremisti come la Lega'. Intanto Fratoianni , LeU, assicura: '...

Elezioni - Bersani : “Pd? Il suo istinto a traino renziano è allearsi con Berlusconi. Noi di Leu non lo faremo mai” : “Casini si candida a Bologna col Pd? Vedi che roba?”. Con questa battuta e una sonora risata l’ex segretario Pd, Pier Luigi Bersani , ospite di Dimartedì (La7), commenta la candidatura di Pier Ferdinando Casini col suo vecchio partito. “Che il Pd sia per compattare il centrosinistra è abbastanza curioso” – continua l’esponente di Liberi e Uguali – “stiamo ai fatti, o, come si suol dire, alle uova del giorno. Stiamo andano a votare con una legge ...

Bersani( Leu ) : per Lazio e Lombardia proviamo intesa con il Pd : Roma, 11 gen. (askanews) ' proviamo a trovare un' intesa ', 'ci stiamo lavorando non abbiamo bisogno di appelli lo sappiamo anche noi che l'unità e meglio della divisione, ma dobbiamo porci il problema ...

Elezioni 2018 - Bersani : " Leu lavora a intesa col Pd per Lombardia e Lazio" : Roma, 11 gennaio 2017 - Liberi e Uguali fa un passo verso il Pd e prova a tessere un'allenza mirata alle Elezioni regionali in Lombardia e Lazio , programmate nell'election day unico del 4 marzo 2018 (...

Elezioni - Muroni e Bersani (Leu) : “La nostra priorità? Eliminare i contratti precari per i giovani” : “Chi ha di più deve dare di più”. Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente e nuova coordinatrice della campagna elettorale di ‘Liberti e Uguali‘, arrivando all’Hotel Ergife a Roma per l’assemblea nazionale di LeU. E Pier Luigi Bersani, dopo un commento sull’editoriale dell’Economista per il quale Berlusconi non è più ‘unfit’ ma anzi ‘argine ai populisti’, ...