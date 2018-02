LETTURE I pagani e i gentili | strani uomini in attesa di un nuovo popolo

ilsussidiario

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Chi erano i ""? In origine abitanti del "villaggio", divengono i civili che non prestano servizio nell'esercito e, più tardi, che non "militano" ancora nella Chiesa. MORENO MORANI(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 06:09:00 GMT)