Lena Dunham | Ho tolto l' utero per l' endometriosi Combatterò con tutte le mie forze

Lena Dunham : «Ho tolto l’utero - ma spero ancora di essere madre» : Lena Dunham di recente si è sottoposta a un’isterectomia totale per rimuovere utero e cervice, nella speranza di porre fine ai terribili dolori legati all’endometriosi. L’attrice newyorchese, 31 anni, lo rivela in un articolo pubblicato sul numero di marzo di Vogue America. «Ho optato per questo intervento», scrive, «dopo anni di interventi chirurgici complessi che posso contare a due cifre». Oltre a innumerevoli tentativi, ...

Lena Dunham torna single : è finita con Jack Antonoff : La prima coppia scoppiata del 2018 è quella formata da Lena Dunham e Jack Antonoff. In realtà la star di “Girls” e il frontman dei Bleachers si sarebbero lasciati già lo scorso dicembre dopo cinque anni insieme, ma la notizia è arrivata solo in questi primi giorni dell’anno. “Hanno preso la decisione di comune accordo – scrive E! News – le loro strade si stavano dividendo e per tutti e due aveva senso finire ...