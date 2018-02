huffingtonpost

: Le immagini shock della sparatoria riprese da uno studente (L'HuffPost) - infoitestero : Le immagini shock della sparatoria riprese da uno studente (L'HuffPost) - leggoit : #Roma, auto inghiottite dalla voragine: le prime immagini shock dalla Balduina - youmedia : Attenzione, le immagini sono molto forti. Il corpo completamente schiacciato. Il video shock:… -

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Impressionanti leda unocon uno smartphone durante lanella scuola di Parkland, in Florida. Nel video si sentono le urla di terrore di ragazzi e ragazze. Tutti si buttano a terra per cercare riparo tra i banchi. Oltre una decina i colpi esplosi, in duee a ripetizione. "O mio Dio!", si sente urlare più volte, mentre il killer continua a sparare.