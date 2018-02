Le forti raffiche di vento scoperchiano parte del palazzetto dello sport | vigili del

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : il via della gara posticipato alle 3.45 italiane per forti raffiche di vento : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi coreane si assegna il secondo titolo olimpico dello sci alpino in quest’edizione dei Giochi, meteo permettendo. Dopo la vittoria dell’austriaco Marcel Hirscher, nella combinata alpina, è la volta dell’altro fenomeno del Circo Bianco, sul versante femminile, ovvero l’americana Mikaela ...

Allerta meteo Sicilia : in arrivo temporali e forti raffiche di vento : Allerta meteo gialla domani in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino segnalando che sin dalle prime ore della giornata e per le successive 12-18 ore si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, soprattutto nei settori centro-occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. L'articolo Allerta meteo ...

Maltempo : allerta gialla in Sicilia - in arrivo temporali e forti raffiche di vento : Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - allerta gialla domani in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino segnalando che sin dalle prime ore della giornata e per le successive 12-18 ore si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia, soprattutto nei sett

forti raffiche di vento in Sardegna - Cagliari-Milan a rischio rinvio? La situazione : Cagliari-Milan a rischio rinvio? La situazione – Alla ‘Sardegna Arena’ alle 18 è in programma il match tra Cagliari e Milan, valido per la 21^ giornata di Serie A. I rossoblù proveranno a riscattare la sconfitta rimediata con la Juventus che ha lasciato un lungo strascico di polemiche, il Milan invece cercherà di dare seguito al successo ottenuto con il Crotone. Forti raffiche di vento stanno però soffiando sulla città sarda, ...

Vento fortissimo in Olanda : la gente scaraventata a terra dalle raffiche [VIDEO] : VIDEO: tempesta di Vento su Amsterdam, alcune persone vengono scaraventate a terra dalle raffiche vicine ai 150 km/h [jwplayer player="3" mediaid="132167"] Secondo quanto riportato dal sito...

Allerta Meteo Liguria : criticità per mareggiate e forti raffiche di vento fino a domani : Il Centro Meteo funzionale Arpal ha emesso un avviso per mareggiate intense sulle coste della Liguria. Venti di burrasca manterranno per le prossime ore un contesto Meteo stabile e soleggiato ma si registreranno raffiche forti in particolare da Ovest o Sud-Ovest sull’estremo ponente della regione, dopo quelle che nella notte hanno fatto toccare punte di 122 chilometri all’ora secondo i rilevamenti a Monte Maure, nell’imperiese. ...

Maltempo Campania : disagi le forti raffiche di vento a Benevento e provincia : Numerose località da nord a sud oggi stanno subendo gli effetti delle forti raffiche di vento: si registrano danni anche a Benevento città e la provincia. I vigili del fuoco sono impegnati nella rimozione e messa in sicurezza di alberi sradicati, lamiere, insegne, e pali abbattuti. A causa delle raffiche, in via precauzionale, è stata disposta, fino a nuovo ordine, la chiusura al pubblico del giardino della Rocca dei Rettori. L'articolo ...

Maltempo : forti raffiche di vento sul Piemonte - fino a 200 km/h in montagna : A causa di un intenso flusso di correnti fredde in quota, forti raffiche di vento, da 40 a 200 km/h, stanno spazzando il Piemonte. Arpa Piemonte ha registrato in pianura venti con velocità comprese tra 40-50 km/h, con raffiche di 70 km/h, in pianura e nelle vallate; e di 120-150 km/h sulle zone di cresta in montagna, con punte fino a quasi 200 km/h. Il pericolo valanghe è marcato (livello 3 su 5). L'articolo Maltempo: forti raffiche di vento sul ...

Maltempo Calabria : pioggia e forti raffiche di vento - danni e disagi tra Cosenza e Catanzaro : disagi e danni per pioggia e forti raffiche di vento si registrano in alcune zone della Calabria: precipitazioni si registrano in tutta la regione anche se al momento non si registrano criticità. Numerose le richieste di intervento giunte alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro. I pompieri sono impegnati per la rimozione di alberi caduti su auto in sosta, rimozione di ostacoli, cartelloni e pannelli ...

Maltempo in Calabria : danni a Catanzaro per le forti raffiche di vento : forti raffiche di vento stanno colpendo anche la Calabria. Numerose le richieste di intervento giunte già dalla tarda serata di ieri e poi nella notte e al mattino ai vigili del fuoco, soprattutto...

forti raffiche di maestrale in Sardegna : traghetto dirottato ad Olbia : Si continuano a registrare Forti raffiche di maestrale in Sardegna: vento e mareggiate hanno impedito al traghetto Sardinia Ferries proveniente da Livorno di attraccare a Golfo Aranci: la nave è stata dirottata a Olbia. Secondo i dati dell’ufficio meteo dell’Aeronautica militare nella notte si sono registrate raffiche fino 100 km/h su Capo Carbonara e in gran parte dell’area orientale dell’isola. Oggi il vento dovrebbe ...

Maltempo Sicilia : forti raffiche di vento a Catania - crolla controsoffitto dell’ospedale : forti raffiche di vento spazzano da ore Catania: si è verificato il crollo di parte del controsoffitto del nuovo reparto di Osservazione Breve Intensiva dell’ospedale Garibaldi Centro di piazza Santa Maria di Gesù. Non si segnalano feriti o danni ulteriori. Centinaia le richieste di soccorso giunte alla Sala Operativa dei Vigili del fuoco relative al crollo di cartelloni pubblicitari, alberi abbattuti e materiale di vario tipo che ...