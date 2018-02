L' aumento sul palco del Teatro Perracchio di Ragusa

Riforma pensioni/ In Forza Italia si insiste sull'aumento delle minime (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 14 febbraio. In Forza Italia si insiste sull'aumento delle minime. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 11:07:00 GMT)

Infortuni e morti sul lavoro in aumento a Treviso : Nella Marca ci sono stati 11.352 casi denunciati nel 2017, un trend in preoccupante ascesa tanto che nei giorni scorsi il prefetto Laura Lega ha incontrato tutti gli attori istituzionali e del mondo ...

Bullard : Buoni dati sul lavoro non implicano aumento dell'inflazione : Teleborsa, - "Gli ultimi dati del mercato del lavoro relativi al mese di gennaio non vanno letti come anticipatori di un aumento automatico dell'inflazione. Lo sottolinea il Presidente della Federal ...

Musica in streaming : aumento royalty - effetti sulle tariffe? : Negli Stati Uniti le royalties a favore dei cantautori da parte delle piattaforme di streaming Musicale aumenteranno del 43% nei prossimi 5 anni. Una novità che potrebbe avere un effetto domino sulle tariffe di servizi come Spotify.

Gli operatori telefonici si adeguano alla tariffazione mensile ma con il trucco : introdotto l'aumento dell'8 - 6% sulle offerte : Aumento delle tariffe dell'8,6% e il banco vince, come sempre. In questo caso, il banco è rappresentato dagli operatori telefonici. Per adeguarsi alla legge 172/2017 approvata dal Parlamento il 4 dicembre scorso, gli operatori di telefonia fissa e mobile dovranno adeguare i termini per il rinnovo delle offerte: tariffazione non più ogni 28 giorni ma mensile. Via quindi il "trucchetto" delle 4 settimane che portava i clienti a ...

FCA sgomma sull'aumento della valutazione degli analisti : (Teleborsa) - Avanza con il piede sull'acceleratore il Lingotto , che sta mettendo a segno un progresso dell'1,12% a 19,91 euro, risultando oggi fra i migliori nel paniere del FTSE MIB alla Borsa di ...

CONTRATTI STATALI/ Rinnovo Pa : aumento Enti Locali ok - sulla Scuola invece.. (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie di oggi 18 gennaio 2018: Rinnovo Aran, i conti in Manovra e le trattative per il comparto Scuola. Enti Locali, via libera potrebbe essere a breve(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 10:08:00 GMT)

Zingaretti : aumento scriteriato dei pedaggi sulla A24 : “sulla follia di questo aumento scriteriato dei pedaggi sulla A24, come avevo subito detto, continueremo ad opporci con ogni mezzo. Bisogna creare un fronte comune... L'articolo Zingaretti: aumento scriteriato dei pedaggi sulla A24 su Roma Daily News.

L'anno inizia con le tariffe in aumento. Molte novità sulle pensioni : Cattive notizie per i portafogli degli italiani, con l'aumento fino al 5% delle tariffe di luce e gas. Per le pensioni torna l'indicizzazione dei trattamenti dopo due anni di blocco -

Un anno sulle strade meno incidenti - ma più vittime. In aumento le stragi del sabato sera : Due milioni di infrazioni al codice della strada, ritirate in totale quasi centomila patenti e carte di circolazione, tre milioni i punti decurtati sulle partenti degli italiani. Con la fine dell'anno,...

