La voce che la Francia non tollera

“Ecco perché Francesco Monte era sotto casa di Cecilia Rodriguez”. Tapiro d’oro con colpo di scena per il naufrago - beccato da Valerio Staffelli vicinissimo alla ex. La voce si è sparsa subito : ritorno di fiamma in corso? “Vi dico tutta la verità” : Il canna-gate all’Isola dei Famosi è ancora in piedi, tanto che Francesco Monte, che si è autoeliminato dal reality, ha già ricevuto il Tapiro d’oro dalle mani di Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia che consegna l’ambita statuetta ai vip. La settimana scorsa, per la cronaca, l’onore era spettato a Eva Henger, la ex naufraga dell’Isola eliminata al televoto pochi minuti dopo ...

Matteo Renzi - la brutta voce che gira nel Partito democratico : se finisce al 20% arriva Veltroni : Di settimana in settimana tra i fedelissimi di Matteo Renzi si è cristallizzato il timore che le prossime elezioni si possano trasformare in uno dei più terrificanti incubi a occhi aperti. La discesa ...

Caravaggio - l'anima e il sangue : al cinema la vita e i tormenti di Michelangelo Merisi con la voce di Manuel Agnelli : Arriva in sala, distribuito da Nexo Digital, www.nexodigital.it , . L'uomo e artista Caravaggio viene raccontato, spiega una nota, attraverso un'approfondita indagine investigativa effettuata con ...

Fotomontaggio shock con Boldrini sgozzata : minacce via Facebook al portavoce dei sentinelli che lo aveva denunciato : Sulla pagina Facebook dell'avvocato Luca Paladini, è comparso un post con la foto del suo volto tumefatto da parte dello stesso autore del Fotomontaggio con...

Sanremo 2018. A poche ore dalla finale c’è già il nome del vincitore : la voce vola e in rete si scatena il ”caos” : Ancora boom di ascolti per il festival di Sanremo. La quarta serata, dedicata ai duetti e al vincitore delle Nuove Proposte, è stata seguita in media da 10 milioni 108 mila telespettatori con il 51.1% di share. L’anno scorso la quarta serata del festival aveva ottenuto in media 9 milioni 886 mila telespettatori pari al 47.05% di share. La media del 51.1% di share centrata ieri è la migliore dal 1999: bisogna infatti risalire al ...

Sanremo - i Pooh al Festival col vocal coach : "Anche la voce invecchia - così li tengo allenati" | L'INTERVISTA : Oltre 50 anni di carriera in cui hanno scritto una pagina della musica italiana, eppure il palco dell'Ariston fa paura anche ai Pooh, anzi, agli ex Pooh che quest'anno sono in gara ma separati. Nemmeno loro...

“Tu e Pierfrancesco… “. E a Sanremo scoppia pure il retroscena ‘rosa’. Il marito di Michelle Hunziker e la moglie di Favino alzano la voce : “Voi due così…” : “Stamattina mio marito appena sveglia non mi ha nemmeno salutata. Mi ha detto subito: ‘Ma quel ballo succinto?’…”. Michelle Hunziker confessa davanti alla platea dei giornalisti sanremesi che il suo ballo ‘hot’ con Pierfrancesco Favino sulle note di ‘Despacito’ ha fatto ingelosire Tomaso Trussardi. E non soltanto lui. Anche Favino ha confessato ridendo che la compagna e collega Anna ...

Daniele Bossari - la voce che travolge Mediaset : 'Dopo il Grande Fratello condurrà il Festivalbar' : È stato un programma cult della tv italiana e delle reti Mediaset in particolare. Tra anni 80 e 90 il Festivalbar è stato l'anti- Sanremo , tanto festoso e giovane quello quanto serioso e paludato, '...

Perché l'Italia non alza la voce con Erdoan : ... prodotti in partnership con la Leonardo , l'ex Finmeccanica, controllata dal governo italiano, , ma la classe politica italiana non ha battuto ciglio. Forse Perché in Italia c'è meno ingenuità che ...

Perché l’Italia non alza la voce con Erdogan : La Turchia resta uno dei mercati più importanti per l’industria bellica italiana e Ankara è un partner cruciale nella costruzione del gasdotto Tap. Leggi

Antonio Ricci - lo storico tradimento a Berlusconi : quella voce che terrorizza Mediaset : Per esempio, continua Ricci, 'un programma satirico sul calcio tratto da Striscia lo striscione di Cristiano Militello, uno di gossip tipo Spetteguless, uno sul mondo degli animali ispirato a Il ...

“L’avventura di Francesca Cipriani sta per finire”. Isola dei Famosi : che succede. La settimana scorsa Chiara Nasti ha improvvisamente abbandonato il gioco e adesso si fa sempre più insistente la voce sulla ex Pupa che sin dai primi minuti del reality ha fatto parlare di sé : All’Isola dei Famosi i nervi sono sempre più tesi. Pioggia continua e maltempo, sicuramente, influiscono negativamente sull’umore dei naufraghi, ma diciamo che pure quando in Honduras le previsioni sono buone e c’è il sole i vip saltano per un non nulla. I litigi, gli sfoghi, le sfuriate, ormai, sono all’ordine del giorno. Nelle ultime ore, per esempio, abbiamo assistito alla ‘furia’ di Nadia Rinaldi, ...

“Michelle - è tutto vero?!”. Indiscrezione bomba sulla Hunziker. Succede tutto a pochi giorni dall’inizio di Sanremo. La voce corre veloce : Che il desiderio ci fosse non è mai stato un mistero, considerando come la diretta interessata aveva sempre ammesso di aver voglia di diventare nuovamente mamma. Che i tempi fossero già maturi, però, era molto più difficile ipotizzarlo. Di cosa stiamo parlando? Di quello che sta Succedendo nella vita della sempre scatenata Michelle Hunziker, al lavoro da giorni per la 68esima edizione del Festival di Sanremo per la quale è stata scelta da ...

'La merda' - in scena corpo - nudo - - parole e voce : 'Una piccola storia che riguarda ognuno di noi...' : E sarà per questo, come racconta l'attrice a Tgcom24, che da sei anni lo spettacolo gira il mondo registrando il tutto esaurito ovunque e un enorme successo, varcando i confini del teatro per ...