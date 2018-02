La piccola Bea ricordata da Emma Marrone ed Ermal Meta

Bea Naso - è morta la bimba di pietra/ Emma Marrone : “buon viaggio piccola - grazie per l’amore che trasmetti” : È morta Bea Naso, la piccola "bimba di pietra" dalla nascita affetta di una malattia rarissima: raggiunge e riabbraccia mamma Stefania Fiorentino mancata lo scorso agosto(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 13:45:00 GMT)

Emma Marrone ed Ermal Meta ricordano la piccola Bea : La musica unisce, anche in un grande momento di dolore. Emma Marrone ed Ermal Meta hanno pubblicato, sui loro canali social, un messaggio di saluto alla piccola Bea, una bambina scomparsa in questi giorni.La storia di Bea, 8 anni, era conosciuta da tempo. La piccola è stata colpita a pochi mesi di vita da una malattia rara e incurabile, una patologia che le aveva reso le articolazioni rigide e bloccate. Una problematica che non le aveva però ...

