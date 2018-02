La Panicucci insulta il collega di Mattino 5 | i filmati fuori-onda a Striscia

Blastingnews

(Di giovedì 15 febbraio 2018) C'è tensione a5.la Notizia ha mandato nella puntata di giovedì 15 febbraio dei videodi Federicapiuttosto compromettenti. Dopo la conduzione per due stagioni di Barbara D'Urso, a detta di molti sua acerrima rivale, la biè entrata al timone di5 e ne è il volto di riferimento da ormai nove anni. Diversi sono i compagni di viaggio che ha avuto, prima Claudio Brachino, poi Paolo Del Debbio e in ultimo Federico Novella. Dal 2016 laha però al suo fianco Francesco Vecchi che la affianca durante le mattinate. Tra i due il rapporto sembrava roseo, come ha voluto far intendere le scorse settimane con il festeggiamento del decimo compleanno di5, eppure così evidentemente non è. Idila Notizia Il celebre programma di Antonio Ricci ha trasmesso dei videoin cui Federica si scaglia contro il suo ...