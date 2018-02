La donna meno attraente tradisce di più

Gattuso guadagna meno di Antonio donnarumma ma all’orizzonate c’è l’ipotesi rinnovo : i dettagli : La vittoria ottenuta contro la Spal ha permesso al Milan di conquistare il sesto risultato utile consecutivo. L’ultima volta che i rossoneri riuscirono ad inanellare sei partite senza sconfitta era ottobre 2016. Gattuso, dopo un inizio in salita, ha trovato la quadra e si sta meritando la conferma sulla panchina della prima squadra sul campo. Il Milan infatti è tornato a sperare di poter raggiungere quantomeno il quarto posto, che ...

Bbc - si dimette il capo della redazione Cina : è donna e guadagna (molto) meno dei colleghi maschi : Carrie Gracie ha accusato la British Broadcasting Company di avere "una gestione misteriosa e illegale del sistema di retribuzione dei dipendenti". Tutto è iniziato a luglio, quando la Bbc è stata costretta a rivelare gli stipendi dei dipendenti che guadagnano più di 150.000 sterline l'anno

Buffon : "donnarumma - se vieni alla Juve non sbagli. Allegri è un fenomeno : vorrei avere il suo coraggio-follia" : La Juve, la Nazionale, il futuro: Gigi Buffon si racconta in una intervista che potete leggere sulla Gazzetta in edicola oggi. Il numero uno bianconero parla di tutto e lancia un messaggio a Gigio ...

Clochard romeno abusa di una donna e poi si dà alla fuga : Genova - La Polizia di Stato di Genova ha tratto in arresto, per il reato di violenza sessuale, un Clochard romeno di trentasette anni, pregiudicato, ritenuto gravemente indiziato di aver violentato ...

DIRETTA / Slalom Madonna di Campiglio streaming video e tv : Altra impresa del fenomeno Hirscher : DIRETTA Slalom maschile Madonna di Campiglio streaming video e tv, risultato live: lo spettacolo della 3Tre (Coppa del Mondo di sci, oggi 22 dicembre 2017)(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 21:35:00 GMT)

Terremoto in Iran - panico a Teheran : morta una donna - almeno 30 feriti : Una scossa di Terremoto magnitudo 5.2 ha colpito ieri sera l’Iran: l’epicentro è stato registrato a 40 chilometri dalla capitale Teheran. Vi sarebbe una vittima, una donna, e almeno 30 feriti. Dalla notte scorsa si sono verificate una decina di repliche di magnitudo compresa tra 2 e 3. Vittima e feriti non sono stati causati direttamente dal Terremoto, quanto dal panico che è dilagato in pochi minuti, spingendo folle di persone alla ...