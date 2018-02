La camera con vista di Gian Paolo Barbieri

BOLDRINI CONTRO SALVINI - DUELLO IN TV/ La presidente della camera coglie nel segno sulla Bossi-Fini : Matteo SALVINI VS Laura BOLDRINI, lo sCONTRO televisivo in diretta TV ad Otto e Mezzo su La7, finisce ad appannaggio del presidente della Camera dei Deputati, ecco perché.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 20:50:00 GMT)

Boldrini contro Salvini - duello in tv/ Gli addetti ai lavori dalla parte del presidente della camera : Matteo Salvini VS Laura Boldrini, lo scontro televisivo in diretta TV ad Otto e Mezzo su La7, finisce ad appannaggio del presidente della Camera dei Deputati, ecco perché.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 19:02:00 GMT)

Abilitare camera2 API su Xiaomi Mi A1 con aggiornamenti OTA? Ecco come fare : Xiaomi Mi A1 è inequivocabilmente uno degli smartphone più apprezzati di Xiaomi, in particolari da quegli utenti che preferiscono Android Stock al firmware […] L'articolo Abilitare Camera2 API su Xiaomi Mi A1 con aggiornamenti OTA? Ecco come fare è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Rimborsopoli M5s/ Ultime notizie : Di Maio e il ‘buco’ da 1 - 4 milioni - in banca alla camera con Filippo Roma : Rimborsopoli M5s, le Ultime notizie sul caos Cinque Stelle: Di Maio e il buco da 1,4 milioni, "fuori le mele marce". Tutti i nomi dei parlamentari "coinvolti" e le prossime mosse delle Iene(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 11:47:00 GMT)

Foto professionali su Samsung Galaxy S7 con grande facilità : link app Circle camera : Che il Samsung Galaxy S7 abbia una FotoCamera che gli consenta di fare cose eccellenti non è di certo un mistero, ma siamo certi i possessori apprezzerebbero qualora venisse data loro la possibilità di sperimentare qualcosa di nuovo e diverso. Tale opportunità potrebbe essergli offerta da 'Circle Camera', un app FotoCamera terza che consente di catturare Foto professionali nell'arco di qualche secondo, attraverso il settaggio di alcuni ...

Con icamera 11 è possibile utilizzare l’app fotocamera di Apple sui dispositivi Android : iCamera 11 è un'applicazione che mette a disposizione degli utenti Android un'app fotocamera molto simile a quella presente nei recenti dispositivi mobili di Apple. Anche gli utenti non pratici dei sistemi operativi iOS troveranno questa fotocamera particolarmente intuitiva e semplice da utilizzare, con caratteristiche simili alla versione per i dispositivi Apple. L'articolo Con iCamera 11 è possibile utilizzare l’app fotocamera di Apple ...

Circle camera permette di effettuare scatti professionali con semplicità : Circle Camera è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente una fotoCamera in grado di scattare foto professionali. L'interfaccia permette di scattare foto mentre si registrano i video, regolare le impostazioni in modo innovativo, ottimizzare gli scatti con i controlli manuali e accedere a impostazioni, bilanciamento bianchi, scene ed effetti dai menu laterali. L'articolo Circle Camera permette di effettuare scatti professionali con ...

"Noi donne" - consultabile on line il biennio 1944-45. Domani la presentazione alla camera dei deputati : Fa la cronaca di grandi e piccoli avvenimenti locali: dallo sciopero delle mondine che rivendicano una paga più alta, all'incitamento dei propri uomini ad unirsi alla resistenza, al diritto di voto ...

Cosenza : camera di Commercio e INPS condividono dati e informazioni sulle imprese - sottoscritto protocollo d'intesa - Calabria Reportage : ... sono 22 con gli enti pubblici, che contribuiranno alla formazione di una visione molto ampia di tutta l'attività della pubblica amministrazione al servizio delle imprese e dell'economia. Da ...

C'è un massone in corsa con M5S per la camera : "Nel Movimento 5 Stelle razzisti, omofobi e massoni non sono ammessi". Era stato perentorio Luigi Di Maio, scandendo le regole per chi voleva candidarsi con i grillini, già sotto accusa per questioni non proprio limpide come quella di Frascati, con il candidato Dessì prima accusato di essere vicino al clan Spada e poi di esservi vantato di avere pestato un ragazzino romeno.Peccato che le linee guida scandidate dal candidato ...

Palermo - nasconde una microcamera nel bagno di H&M per spiare le donne : Filmava di nascosto le donne che usufruivano della toilette del negozio H&M, in via Ruggero Settimo, a Palermo. Un uomo - che aveva piazzato una microcamera sotto al lavandino dell'esercizio commerciale - adesso è...

Lo Scudo crociato presenta i candidati : Conte e Collet capilista alla camera : Come si pone davanti al concretizzarsi dell'ipotesi larghe intese? 'Io penso che sia importante garantire all'Italia una stabilità politica e sociale. Bisognerà trovare in Parlamento quelle forze ...

Importanti riscontri sull’Assistenza per Huawei P10 e problemi fotocamera : tempi ed esito : Da diverse settimane a questa parte si parla con insistenza di uno smartphone, il cosiddetto Huawei P10, ed un problema diffusissimo come quello della messa a fuoco della fotocamera. Pare ormai certo non trattarsi di un malfunzionamento software, in quanto nemmeno le prime beta ottimizzate su Android Oreo hanno posto fine alla questione, come del resto vi abbiamo riportato un paio di settimane fa. La soluzione principale, dunque, prevede l'invio ...

L’app camera di Essential Phone si aggiorna con importanti novità : Arriva un importante aggiornamento per Camera, una delle applicazioni ufficiali di Essential Phone PH-1. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte L'articolo L’app Camera di Essential Phone si aggiorna con importanti novità è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.