Kia Ceed | pronta la Golf coreana

Nuova Kia Ceed - l’anteprima della berlina compatta : Una Monaco imbiancata di fresco tiene a battesimo una colorata coreana. Si tratta della Nuova Kia Ceed, che arriva a 12 anni dalla prima generazione, nata a fine 2006. Progettata, sviluppata e costruita in Europa e, per questo, mostrata in anteprima mondiale nella città bavarese, sfilerà all’imminente Salone dell’auto di Ginevra, dove sarà svelata anche un’inedita versione di carrozzeria. Rispetto al modello precedente, la Nuova Ceed ha linee ...