Kia Ceed | niente più apostrofo ma tanta tecnologia E stile – FOTO

(Di giovedì 15 febbraio 2018) E sono tre, con quella appena svelata, le generazioni di Kia. “”, rigorosamente senza quel macchinosoche era stato affibbiato alla compatta coreana con dna europeo nel 2006. Da allora ne sono state costruite 1,28 milioni, di cui 640 mila della seconda generazione arrivata nel 2012. Ma la nuova, che Kia ha deciso di svelare in anteprima rispetto al salone di Ginevra del mese prossimo, ha ulteriormente affinato lo(sempre più “europeo”), puntando sul dinamismo nonostante le dimensioni restino compatte: la lunghezza è cresciuta solo di un paio di centimetri mentre l’altezza è diminuita nello stesso modo, il tutto per accentuare la sensazione di sportività. Il tutto senza dimenticare il comfort: c’è più spazio all’interno per i passeggeri, così come per le valigie visto che ora il bagagliaio ha una ...