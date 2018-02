Juventus news | Dybala recuperato In panchina con il Torino

Kane alla Juventus?/ Calciomercato news - bomba dalla Spagna : pronti 250 milioni per l'attaccante del Tottenham : Una bomba di Calciomercato in arrivo dalla Spagna: la Juventus sarebbe pronta a sborsare addirittura 250 milioni di euro per Harry Kane, prossimo avversario in Champions League(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:26:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - osservatori bianconeri volano in Turchia per Harun Tekin (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus News, ultime legate alla squadra di Massimiliano Allegri: osservatori bianconeri volano in Turchia per seguire da vicino Harun Tekin nel match Bursaspor-Besiktas.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 03:27:00 GMT)

Infortunio Matuidi/ Juventus news - problema muscolare : il centrocampista a rischio per il Tottenham : Infortunio Matuidi, Juventus news: problema muscolare per il centrocampista, è a rischio per il Tottenham. Le ultime notizie sulle condizioni del calciatore francese in vista della Champions(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 15:56:00 GMT)

Infortunio Barzagli/ Juventus news - problemi al polpaccio durante il riscaldamento : risentimento muscolare? : Infortunio Barzagli, Juventus news: problemi al polpaccio durante il riscaldamento per il difensore centrale. risentimento muscolare? Si attendono gli esami per diagnosi e tempi di recupero(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 15:16:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - nel mirino Daniele Rugani della Juventus (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra azzurra: spunta in difesa Daniele Rugani che Maurizio Sarri ha valorizzato all'Empoli e che alla Juventus non gioca.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 03:42:00 GMT)

Calciomercato Juventus / News - Howedes verso l'addio? (Ultime notizie) : Le ultime novità sul Calciomercato della Juventus: Howedes si allontana dai bianconeri, difficile che venga esercitata l'opzione di acquisto. Lichtsteiner torna in lista champions.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 03:22:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Emre Can : si prova a chiudere subito (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la Vecchia Signora prova a chiudere fin da subito l’operazione con Emre Can, che andrà in scadenza a giugno(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 14:36:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Han in estate : nuovo incontro ieri a Milano (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: nuovo incontro fra la Vecchia Signora e il Cagliari per il futuro del giovane attaccante ex-Perugia, Han(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 11:07:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Jonathan Tah : nuova idea per la difesa (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la Vecchia Signora segue il talentuoso difensore del Bayer Leverkusen, 21enne tedesco(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 09:13:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Pistocchi : se il Sassuolo rifiuta 28 milioni per Politano... (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra bianconera: Maurizio Pistocchi fa un ragionamento su Matteo Politano che potrebbe interessare anche il club Campione d'Italia.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 03:25:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Buffon potrebbe rinnovare fino al 2020 (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: l’estremo difensore della Vecchia Signora, Gigi Buffon, potrebbe rinnovare di altre due stagioni(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 11:45:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - sale Cristante - scende Barella (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: la squadra torinese è alla ricerca di un centrocampista di talento per il prossimo mese di luglio(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 09:53:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Beppe Marotta il re delle plusvalenze (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: Beppe Marotta si è dimostrato ancora una volta uno dei dirigenti più intelligenti del nostro calcio.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 04:13:00 GMT)