Juve | Dybala pronto al rientro nel derby Khedira e Mandzukic recuperati

Juve - speranza Raiola ma Dybala ha un'altra idea : Secondo Rai Sport , la Juventus spera in Mino Raiola come possibile nuovo agente di Paulo Dybala ma al momento non ci sono margini. L'attaccante argentino ha le idee chiare: vuole andare avanti col fratello ...

Juventus Tottenham/ Sfogo di Higuain - col ritorno di Dybala segnerà ancora di più? : Juventus Tottenham, le parole di Allegri, che ha esternato tutto il proprio nervosismo per le eccessive critiche post-Champions, e la sfuriata di Higuain su Instagram(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 21:52:00 GMT)

Precedenti e tabù : è ansia Juve - Allegri spera in Dybala e Matuidi : Precedenti e tabù: è ansia Juve, Allegri spera in Dybala e Matuidi Precedenti e tabù: è ansia Juve, Allegri spera in Dybala e Matuidi Continua a leggere L'articolo Precedenti e tabù: è ansia Juve, Allegri spera in Dybala e Matuidi sembra essere il primo su NewsGo.

Juve - maledizione rigori : per Higuain e Dybala tre errori pesanti : Due penalty falliti in campionato, uno in Champions: i taguardi si complicano anche per questo "particolare". Il Pipita si arrabbia: "Facile parlare dal divano"

Juve : a Vinovo si rivede Dybala ma salterà il Tottenham : Juve: a Vinovo si rivede Dybala ma salterà il Tottenham La Juve sorride a metà. Nella rifinitura a Vinovo alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions League con il Tottenham, infatti, Paulo Dybala (fermo dal 7 gennaio) è tornato ad allenarsi con i compagni a inizio seduta. L’argentino, però, rientrerà totalmente in gruppo […] L'articolo Juve: a Vinovo si rivede Dybala ma salterà il Tottenham sembra essere il ...

Juve : a Vinovo si rivede Dybala con i compagni - ma salterà il Tottenham : Inizio di seduta in gruppo per l'argentino che tornerà tra i convocati per il derby. Barzagli costretto al forfait

Juve - Sconcerti : 'Mertens - Insigne e Callejon? Valgono Dybala e Higuain' : Mario Sconcerti, noto giornalista Rai, ha parlato alla Domenica Sportiva : 'Il Tottenham ha uno degli attaccanti più forti al mondo: Harry Kane, ed è un brutto inizio. E' una delle partite che dipendono dalla Juve, deve giocare bene e lo fa in fasi alterne. Campionato? La Juventus ha più giocatori, di grande qualità, ma le ...

Juve - Bernardeschi : 'Dybala? E' pronto - si dia una mossa. Allegri ha un segreto' : Un mondo inaspettato, perchè finchè lo vedi dall'esterno è una cosa, ma quando lo vivi impari a vedere tutto diversamente. Sono determinato. Ci sono le partite che vanno bene o male, ma la cosa ...

Tottenham - Pochettino : 'Juve - la squadra della mia famiglia. Dybala? Spero ci sia' : E' sempre bello giocare con i migliori al mondo, quindi anche se può dare qualche sofferenza Spero di vederlo in campo'. ' Piemonte, Pochettino, tutta la gente della colonia italiana dove eravamo in ...

Juve - comincia la missione Tottenham : Allegri prova a recuperare Dybala : Al via questa mattina la missione Tottenham, con la Juventus già in campo in mattinata a Vinovo in vista degli ottavi di andata di Champions contro gli inglesi, freschi della vittoria nel derby contro ...