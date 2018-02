Italia da record | 60 punti alla Macedonia Gloria anche per le gemelle Dotto

Vino - record storico per l'export di spumante Italiano : Teleborsa, - Le vendite dello spumante italiano all'estero fanno segnare un record storico nel 2017 raggiungendo la cifra di 1,3 miliardi di euro , con un aumento del 14% in valore rispetto all'anno ...

Borsa Italiana oggi/ Milano - news : Recordati a +5 - 1% - Banca Generali a -1 - 7% (14 febbraio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi cerca un rimbalzo. Occhi puntati sui titoli Bancari, che ieri hanno perso molto. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 15:49:00 GMT)

OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG / Risultati live - medagliere - programma : Marchei-Hotarek - record Italiano : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 14 febbraio sono ben sei finali per il medagliere: occhi puntati sullo slalom femminile.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 11:41:00 GMT)

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Sui/Han incantano - Della Monica/Guarise : record Italiano!!! Marchei-Hotarek per regalare emozioni nelle coppie d’artistico! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto delle coppie di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Prima parte Della gare, si muovono i primi passi Della corsa verso le medaglie. Si preannuncia una nottata davvero intensa, appassionante e avvincente. Sfida a tre tra Savchenko/Massot, Tarasova/Morozov e Sui/Han. Germania, atleti olimpici Della Cina e Russia si dovrebbero giocare il podio. ...

Italia : record tiramisù è nullo - usata panna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner splendida seconda - Italia nella top 5! Record del mondo per Evgenia Medvedeva : seconda giornata di competizioni per il Pattinaggio artistico alle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018, che vede quest’oggi la prosecuzione del team event già iniziato venerdì. Dopo la short dance, il programma corto femminile ha posto fine alla prima metà di questa prova a squadre, determinando le cinque nazionali che disputeranno i programmi liberi per giocarsi le medaglie. Il segmento di gara in questione è stato dominato dalla ...

L'Irlanda schianta l'Italia 56-19 - uguagliato il record dei 14 ko consecutivi : Allora Italia e Irlanda se la giocavano alla pari , nel 1997 la battemmo anche a Bologna, : adesso i verdi sono terzi al mondo dopo gli All Blacks , che hanno surclassato l'anno scorso a Chicago, e l'...

La produzione industriale da record in Italia e l'operazione militare contro i terroristi in Sinai . Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Donald Trump ha firmato l'accordo sul budget raggiunto dai due rami del Congresso e ha posto fine allo shutdown, la momentanea sospensione di parte delle attività del governo federale. Il ...

Oggi l’incontro ravvicinato record con l’asteroide 2018 CB : “Sarà visibile dall’Italia nelle prime ore della sera” : Dopo il passaggio ravvicinato dell’asteroide 2018 CC del 6 febbraio, Oggi avverrà quello dell’asteroide 2018 CB: il “sasso spaziale” ha un diametro tra i 18 e i 39 metri, ed effettuerà un transito record. Alle ore 23:29 ora italiana, “sfiorerà” la Terra dalla distanza di circa 65.000 chilometri, 1/5 della distanza Terra-Luna. La sua velocità relativa sarà di circa 8 km/s. E’ necessario sottolineare che ...

Istat : Italiani sempre più vecchi : nel 2017 calo record di nascite ma compensano gli stranieri in crescita : Istat: italiani sempre più vecchi: nel 2017 calo record di nascite ma compensano gli stranieri in crescita Istat: italiani sempre più vecchi: nel 2017 calo record di nascite ma compensano gli stranieri in crescita Continua a leggere L'articolo Istat: italiani sempre più vecchi: nel 2017 calo record di nascite ma compensano gli stranieri in crescita sembra essere il primo su NewsGo.

Calo record delle nascite in Italia - ginecologo : “I figli si devono fare prima dei 30 anni” : “Circola un messaggio sbagliato e cioè che la gravidanza si decide e si ottiene quando si vuole. I casi di donne di 48-50 anni che diventano madri vengono riportati con esaltazione. Viceversa manca ancora un corretto flusso di informazione rivolto alla donne sulle loro chance riproduttive“: lo ha dichiarato Filippo Maria Ubaldi, ginecologo, direttore clinico del Centro Genera della clinica Valle Giulia di Roma e componente della ...