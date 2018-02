Israele fra gli europei

Battaglia nei cieli fra Iran e Israele : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Israele : colpita infrastruttura Hamas : 03.02 L'aviazione israeliana ha colpito in serata "una infrastruttura del terrore" nei pressi di Rafah, nel Sud di Gaza, adiacente al confine tra la Striscia e l'Egitto. Lo ha detto in portavoce militare attribuendo ad Hamas le responsabità "per tutte le attività dentro e dalla Striscia". L'esercito ha anche annunciato che oggi sarà chiuso il valico commerciale di Kerem Shalom con la Striscia in base "alla situazione attuale".

Media : accordo segreto fra USA e Israele per contenere l'Iran - : "Israele e gli Stati Uniti seguono da vicino le tendenze e processi nella regione, in particolare l'Iran, e hanno formulato una tesi finale sulla politica strategica in relazione a queste sfide", ...

Vaticano - Papa Francesco contro Donald Trump e Israele : 'Gerusalemme - capitale di due Stati' : ... Papa Francesco ha parlato anche di Gerusalemme, la capitale contesa e la città in cui Donald Trump ha deciso di spostare l'ambasciata statunitense, facendo insorgere il mondo arabo. Il Pontefice, di ...

Benjamin Netanyahu sceglie il silenzio su Gerusalemme. Ma dice : 'migliorato il rapporto fra Israele e il mondo arabo' : Naftali Bennett, ministro dell'Economia e Ministro dei Servizi Religiosi, nonché leader dell'ultradestra, plaude alla decisione di Donald Trump e la considera un passo avanti verso la pace. "Questo è ...