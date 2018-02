Isola | Nadia Rinaldi smentisce la Henger | Monte non si droga

Isola DEI FAMOSI 2018 CANNA GATE/ Nadia Rinaldi a Striscia : “Eva Henger non è bugiarda - ma Francesco Monte...” : ISOLA dei FAMOSI 2018, CANNA-GATE. Nadia Rinaldi a Striscia la Notizia: “Eva Henger non è bugiarda, ma Francesco Monte...”. Le ultime notizie sul caso che scuote il reality show(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 17:00:00 GMT)

“Non posso contraddire…”. Droga all’Isola dei Famosi - la confessione di Nadia Rinaldi. Eliminata dal reality - mentre il “canna-gate” è ancora argomento bollente - l’attrice si sbilancia e vuota il sacco. Quel che ha fatto sapere su Francesco Monte lascia il pubblico sbigottito… : Ma Francesco Monte l’ha fumata o no questa marjuana all’Isola dei Famosi? Ormai è una di Quelle domande che, già lo sappiamo, non troveranno mai risposta. Dal giorno dell’accusa di Eva Henger, l’ex tronista si è sempre dichiarato innocente e ha ripetuto più volte di non aver fumato nulla se non delle sigarette di tabacco. Ma la Henger non molla e continua ad attaccarlo. Nel frattempo lui, stanco di essere trattato come un Drogato e come un ...

Isola dei Famosi 2018 - “droga – gate” parla Nadia Rinaldi : “Non ho mai visto Monte fumare marijuana” : Le polemiche sul droga-gate all’Isola dei Famosi 2018 non si placano. A questo puzzle, si aggiunge un altro tassello: le dichiarazioni di Nadia Rinaldi in merito alla vicenda. Nadia Rinaldi: “Non credo Monte faccia uso di marijuana, l’ho visto solo fumare tabacco” L’attrice romana tornata dall’Honduras in forma smagliante e più bella che mai è stata intervistata da Fanpage.it e le sue parole sulla vicenda Henger vs Monte sono state queste: Non ...

Isola DEI FAMOSI 2018/ Anticipazioni : Nadia Rinaldi intercettata da Striscia la Notizia - stasera in onda? : ISOLA dei FAMOSI 2018, Anticipazioni e news: la Gialappa's Band fa il tifo per Franco Terlizzi, verrà salvato dal pubblico dell'Honduras? Ecco le ultime nomination.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 10:40:00 GMT)

Nadia Rinaldi mi sarebbe piaciuto rimanere sull’Isola : Nadia Rinaldi entra raggiante in studio con un abito lungo con paillette corre a salutare il figlio, che non ha festeggiato il compleanno per aspettare la mamma, prima di dedicarsi all’intervista. Alessia Marcuzzi le mostra un video le mostra alcuni momenti passati in Honduras, dai più belli ai meno piacevoli. La Rinaldi confessa che avrebbe voluto rimanere di più sull’Isola soprattutto per approfondire il suo rapporto con i ...

“Ma quant’è bono il figlio di Nadia Rinaldi?”. Isola - tutti pazzi per Riccardo. La mamma entra in studio dopo l’eliminazione - lui corre ad abbracciarla e in pochi secondi diventa l’idolo della rete. Chi è il primogenito dell’attrice : Non è più una naufraga dell’Isola dei Famosi Cecilia Capriotti, che è stata eliminata al televoto nel corso della quarta puntata del reality, andata in onda di martedì da questa settimana. In nomination, invece, stavolta sono finiti gli uomini: Franco Terlizzi, Filippo Nardi e Amaurys Perez. Una diretta piena di sorprese l’ultima, come sempre, che ha ospitato Francesco Monte, ma in video messaggio, e Nadia Rinaldi, la ...

NADIA RINALDI/ "Stendo la mano al papà di mia figlia per la sua felicità" (L'Isola dei Famosi 2018) : Nonostante la sua eliminazione dal cast di naufraghi de L'Isola dei Famosi, NADIA RINALDI è ancora uno dei nomi più chiacchierati del reality show per via del cosiddetto "canna-gate"(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 23:35:00 GMT)

Nadia Rinaldi/ Canna-gate - Eva Henger la tira in ballo : "Pure lei ha visto tutto" (Isola dei Famosi 2018) : Nonostante la sua eliminazione dal cast di naufraghi de L'Isola dei Famosi, Nadia Rinaldi è ancora uno dei nomi più chiacchierati del reality show per via del cosiddetto "Canna-gate"(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 07:20:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - chi è Nadia Rinaldi l’eliminata del 5 febbraio : Dai set cinematografici alle calde spiagge delle Honduras: ecco a voi Nadia Rinaldi una delle naufraghe concorrenti de L’Isola dei Famosi 2018 Nadia Rinaldi è una delle concorrenti (eliminata nella puntata del 5 febbraio 2018) della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5 con la complicità dell’inviato Stefano De Martino. Ad animare le calde spiagge di Cayo ...

L'Isola dei 'litigiosi' saluta Nadia Rinaldi Video : Ieri sera è andata in scena la terza puntata de 'L'Isola dei Famosi [Video]', una puntata nettamente sottotono rispetto alle prime due, troppi litigi inutili e nessun momento degno di nota: una serata soporifera. La puntata La puntata si è aperta con la spiegazione relativa alla scelta di Monte di abbandonare il gioco e tornare in Italia, la decisione è stata presa per difendere la propria immagine nelle sedi opportune: cosa impossibile in ...

ROSA PERROTTA/ Il fidanzato Pietro a Mattino 5 applaude l'uscita di Nadia Rinaldi (Isola dei Famosi 2018) : ROSA PERROTTA galvanizzata dall'eliminazione di Nadia Rinaldi dall'Isola dei Famosi 2018? Il fidanzato Pietro Tartaglione, a Mattino 5, difende la naufraga(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 11:30:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : Monte lascia il reality - eliminata Nadia Rinaldi : L'ex tronista torna in Italia per difendersi delle accuse della Henger. Eva in studio conferma le accuse: "Per la bravata di Francesco, abbiamo rischiato 12 anni di reclusione"

“Non ho nulla da dirti”. Isola dei Famosi - avete visto che è successo in diretta? Attimi di tensione dopo l’eliminazione di Nadia Rinaldi. Non tutti ci hanno fatto caso : quel particolare e le parole (acidissime) della’attrice romana : Nessuno si aspettava niente di meglio da Nadia Rinaldi, la seconda eliminata dell’Isola dei Famosi. Nadia deve lasciare il reality show: al televoto ottiene il 50% delle preferenze contro il 35% di Rosa e il 15% di Francesca. Sale a 4 quindi il numero dei concorrenti tornati in Italia (due per eliminazione da nomination, due per essersi ritirati per altri motivi: vedi Francesco Monte e Chiara Nasti). Ma quello che ha fatto veramente ...

Francesco Monte - Eva Henger - Nadia Rinaldi : all'Isola dei Famosi ruota tutto attorno alla droga e alle lacrime di Bianca Atzei : Francesco Monte che abbandona clamorosamente l'Isola dei Famosi. Eva Henger che in studio ribadisce in diretta tv le accuse contro l'ex tronista. Nadia Rinaldi che viene eliminata. tutto, o quasi, all'...