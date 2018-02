Isola dei famosi 2018 | la mamma di Francesca Cipriani | ‘Mia figlia molestata a 19 anni’

“Bianca… preparati!”. Isola dei Famosi - qualcosa bolle in pentola per la Atzei. Mara Venier ne sta organizzando delle belle - dicono i “soliti” addetti ai lavori. E spunta quello strano particolare su Max Biaggi. Massima allerta! : Qui c’è puzza di sorpresona… Eh sì, perché Mara Venier, opinionista dell’Isola dei Famosi, è stata “beccata” a cena assieme a Max Biaggi, ex di Bianca Atzei, naufraga in Honduras. Una serata che sa poco di casuale, come svela Alberto Dandolo per Oggi”: “Mara Venier, 67, e Max Biaggi, 46, amici di vecchia data, si sono incontrati qualche giorno fa a Milano. I due hanno pranzato insieme trattenendosi a parlare per molte ore. Un mistero ...

“Non posso contraddire…”. Droga all’Isola dei Famosi - la confessione di Nadia Rinaldi. Eliminata dal reality - mentre il “canna-gate” è ancora argomento bollente - l’attrice si sbilancia e vuota il sacco. Quel che ha fatto sapere su Francesco Monte lascia il pubblico sbigottito… : Ma Francesco Monte l’ha fumata o no questa marjuana all’Isola dei Famosi? Ormai è una di Quelle domande che, già lo sappiamo, non troveranno mai risposta. Dal giorno dell’accusa di Eva Henger, l’ex tronista si è sempre dichiarato innocente e ha ripetuto più volte di non aver fumato nulla se non delle sigarette di tabacco. Ma la Henger non molla e continua ad attaccarlo. Nel frattempo lui, stanco di essere trattato come un Drogato e come un ...

“Francesca Cipriani è stata molestata”. Choc all’Isola dei Famosi. La brutta rivelazione sulla naufraga - che ha lasciato gli spettatori a bocca aperta. Un racconto drammatico : Colpi di scena, rivelazioni, drammi personali che escono alla scoperto e deflagrano all’improvviso sotto gli occhi degli spettatori. Continua a tenere banco tra gli spettatori questa edizione 2018 dell’Isola dei Famosi, passata dalle polemiche per il “caso Monte” alle lacrime di Nino Formicola, nome d’arte Gaspare, che ha confessato di aver pensato al suicidio dopo la morte della sua spalla Zuzzurro. Ora ecco ...

Voci piccanti all'Isola dei famosi : 'Quei due naufraghi starebbero bene insieme' : Un piccante gossip arriva dall' Honduras . Alcuni naufraghi dell'I sola dei famosi hanno notato che tra Marco Ferri e Jonathan Kashanian ci sia un certo feeling. I due pescano insieme, si confidano e ...

L'Isola dei cani : E perché no? Rendere omaggio ai migliori amici dell'uomo con il film di apertura di un festival tra i più importanti al mondo è oggi una scelta quasi d'avanguardia. Anche perché, almeno sul grande ...

Isola dei Famosi 2018 - parla la mamma di Francesca Cipriani : “Mia figlia molestata quando aveva 19 anni” : La mamma di Francesca Cipriani racconta a Spy alcuni episodi che hanno segnato la vita della figlia, Francesca Cipriani, naufraga de L’Isola dei Famosi. “Subito dopo le superiori, quando aveva 19 anni, Francesca cominciò a lavorare come commessa in un negozio. Il suo datore di lavoro, che aveva 30 anni e due figli, per lei era come un padre. Una sera, però, si ritrovò da sola con quest’uomo all’interno del negozio. Verso l’orario di ...

Isola dei famosi Jonathan vi mostrerò chi sono : All’Isola dei famosi Jonathan mostra l’altra faccia. Passato il periodo di sconforto eccolo infatti contento della settimana che gli si prospetta davanti. “sono felice di stare qui, anche con i mosquitos, sono pieno di energia positiva, per me è una ventata di aria fresca. Mi voglio godere tutte le persone di questa Isola, voglio mettermi in gioco”, ripete e si mette in moto tra pesca e chiacchiere. Intanto Amaurys sente ...

FRANCESCO MONTE VS EVA HENGER/ Video - la nostalgia sui social (Isola dei Famosi 2018) : FRANCESCO MONTE, Isola dei Famosi 2018: le iene Onnis e Corti raggiungono l'ex tronista ed Eva HENGER portando la "maglietta della pace", il caso è chiuso? Ecco il Video.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 15:37:00 GMT)

“Insieme stanno proprio bene”. Bomba gay all’Isola dei famosi. Tra i due naufraghi è nata una certa intesa e agli altri concorrenti la cosa non è sfuggita. È nato un idillio : “Ho voglia di averlo vicino tutta l’avventura” : L’attenzione dei telespettatori in queste settimane di Isola dei Famosi è andata tutta sull’affaire droga che ha coinvolto Francesco Monte contro Eva Henger. Ma in Honduras si consumano anche altre vicende. Le liti tra i naufraghi sono all’ordine del giorno, ma tra un nubifragio e una giornata di sole nascono anche nuove amicizie. A tre settimane dall’inizio del reality, cominciano a delinearsi le prime simpatie ...

“Insieme stanno proprio bene”. Bomba gay all’Isola dei famosi. Tra i due naufraghi è nata una certa intesa e agli altri concorrenti la cosa non è sfuggita. È nato un idillio : “Ho voglia di averlo vicino tutta l’avventura” : L’attenzione dei telespettatori in queste settimane di Isola dei Famosi è andata tutta sull’affaire droga che ha coinvolto Francesco Monte contro Eva Henger. Ma in Honduras si consumano anche altre vicende. Le liti tra i naufraghi sono all’ordine del giorno, ma tra un nubifragio e una giornata di sole nascono anche nuove amicizie. A tre settimane dall’inizio del reality, cominciano a delinearsi le prime simpatie ...

Francesca Cipriani è stata molestata/ La madre choc : “abusata a 19 anni” (Isola dei Famosi 2018) : Francesca Cipriani vittima di molestie sessuali: il racconto choc della madre al settimanale Spy. La naufraga dell'Isola ha subito abusi dal suo datore di lavoro.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 15:26:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - “droga – gate” parla Nadia Rinaldi : “Non ho mai visto Monte fumare marijuana” : Le polemiche sul droga-gate all’Isola dei Famosi 2018 non si placano. A questo puzzle, si aggiunge un altro tassello: le dichiarazioni di Nadia Rinaldi in merito alla vicenda. Nadia Rinaldi: “Non credo Monte faccia uso di marijuana, l’ho visto solo fumare tabacco” L’attrice romana tornata dall’Honduras in forma smagliante e più bella che mai è stata intervistata da Fanpage.it e le sue parole sulla vicenda Henger vs Monte sono state queste: Non ...

Isola dei Famosi 2018 - scandalo droga sull'isola : tra Eva e Francesco intervengono le Iene - "Fate pace!" : Onnis e Cortis raggiungo i due ex naufraghi per invitarli a chiudere in pace lo scandalo della marijuana.

L’Isola dei Famosi : Filippo Nardi provoca Bianca Atzei : Filippo Nardi e Bianca Atzei: nuovo avvicinamento all’Isola dei Famosi Ieri è stato il giorno degli innamorati, impegnati a celebrare il San Valentino. E, a quanto pare, questo romanticismo è arrivato anche in Honduras. Difatti, come riportato dalle anticipazioni pubblicate sul portale de L’Isola dei Famosi, il naufrago Filippo Nardi ha fatto una dichiarazione un po’ provocatoria a Bianca Atzei, che ha lasciato tutti senza ...