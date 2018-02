Isa Ambiente apre le porte alla lingua friulana | avviato quanto previsto dal protocollo

Legambiente Circolo degli Erei Enna : il 2 febbrai al Caffè Letterario al kenIsa presentazione programma 2018 : Trekking, giornate di approfondimento, visite guidate ma anche l'impegno per una città migliore, per la sostenibilità ambientale, per la economia circolare Insomma una serata legambientina in un ...

Ambiente - progetto Green Booking : 13 nuovi alberi a MIsano e Cattolica : La seconda edizione del Green Booking?, progetto ideato dalla web agency riminese Info Alberghi Srl in collaborazione con gli hotel presenti sul portale “Info Alberghi”, vuole portare mille alberi in più sulla costa romagnola in 5 anni, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e dei Comuni di Misano Adriatico, Rimini, Riccione, Cattolica, Bellaria Igea Marina, Cervia e in collaborazione con il comune di Cesenatico e Vivai ...

Ronchi affida ancora per due anni la raccolta dei rifiuti a Isa Ambiente : Ammonta a 1 milione e 798.898 euro il costo per l'affidamento a Isa Ambiente della gestione della raccolta differenziata per il comune di Ronchi nel biennio 2018-2019. Una continuità che va avanti dal ...

Obsolescenza programmata? Un dIsastro - anche per l'ambiente : Casi giudiziari che diventeranno cultura, che ribalteranno - e speriamo con un equilibrio che tenga conto di tutte le variabili e tutte le istanze - uno dei capisaldi dell'economia: fissare a monte ...

Ambiente - Diaco (M5S) : “Al lavoro per rimediare ai dIsastri causati dal Pd” : “Dopo i disastri che ci hanno lasciato, le critiche. Il Pd continua a non avere ritegno. Hanno tollerato scempi ambientali di ogni genere, hanno trascurato... L'articolo Ambiente, Diaco (M5S): “Al lavoro per rimediare ai disastri causati dal Pd” su Roma Daily News.

"Ambiente e Cooperazione internazionale" - precIsamente di cosa parliamo? : ... e per quanto vengano fatte analisi periodicamente che dicono di stare tranquilli, perché la maggior parte dei terreni non sono inquinati, noi tranquilli non lo siamo più e la nostra economia sta ...

Troppa pornografia online provoca danni dIsastrosi all'ambiente : Al contrario, lo streaming musicale ha avuto conseguenze positive sull'ambiente grazie all'eliminazione di materiali come cd, confezioni di plastica e cellophane, scatole e carburante utilizzati per ...