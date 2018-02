Inter | senti Borja Valero | questa squadra ha bisogno di Spalletti Io leader fuori

Maltempo - piogge inInterrotte nel Cosentino : crolli e danni : Il forte Maltempo sta interessando tutto il Sud Italia e causando ingenti danni nel Cosentino. Il muro perimetrale di un’abitazione è crollato, oggi pomeriggio, nel centro storico di Cosenza, nel rione Massa. Non si registrano feriti, ma alcune famiglie che abitano nella zona potrebbero essere evacuate per sicurezza. Il muro, probabilmente venuto giù a causa della pioggia che cade da più di 24 ore ininterrottamente sulla città, crollando ...

Intervista di Alessia Mocci a Massimo Pinto : vi presentiamo la silloge poetica “Cento Farfalle e… più” : “Come ogni sera ancora,/ con la tua onda lunga/ tu mi addormenti, mare,/ e mi culli amoroso/ nella notte stellata./ Sicuro come un bimbo/ sulla barca ondeggiante/ si affollano nel sogno/ le domande di sempre:/ perché mai proprio tu,/ tu che non sai perché,/ sei stato un giorno eletto/ ad elemento primo/ di questo nostro […]

Inter - senti Skriniar : il difensore è pronto all’addio! : “65 milioni offerti per il mio cartellino? Niente da dire, si tratta di una somma mozzafiato ma mi è stato detto che non sarei partito a gennaio e sono felice per questo. Se però fosse servito, sarei andato via” queste le parole del difensore dell’Inter Skriniar, rilasciate al quotidiano slovacco Sport. Il centrale sembra pronto all’ipotesi di un addio, tanto da dire che in estate potrebbe succedere di tutto, indicando ...

Inter - senti Guarin : "Ausilio - riportami a Milano. I soldi? Non sono un problema" : 'L'Inter è la mia famiglia, riportatemi a casa'. Firmato, Fredy Guarin . Destinatario: chi se non Piero Ausilio. Parole sincere, pronunciate con il sorriso. Non usuali nel calcio di oggi. Soprattutto ...

Sparatoria Macerata - Luca Traini è in carcere in isolamento. Interrogato ha detto : “Quando ho sentito di Pamela ho deciso di ucciderli tutti” : Luca Traini, l’uomo che sabato mattina ha sparato a bordo di un’auto contro alcuni immigrati per le strade di Macerata, aveva annunciato la Sparatoria. Dopo aver preparato la sua pistola Glock con due caricatori, la bandiera tricolore e il porto d’armi, quella mattina è salito a bordo della sua auto e ha lasciato Tolentino, la città dove viveva con la nonna, diretto a Macerata. Ha imboccato la superstrada numero 77 e lì ha fatto una sosta ...

INFORTUNIO ICARDI - VIA DALL'Inter? / Calciomercato : risentimento muscolare - per Di Campli non parte : ICARDI via dall’Inter? Calciomercato: assalto del Real Madrid rinviato all’estate, ma la situazione è vivace e un risentimento muscolare... (31 gennaio)(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 17:53:00 GMT)

Inter - si ferma Icardi : risentimento muscolare : risentimento muscolare per il capitano dell'Inter Mauro Icardi durante l'allenamento di oggi ad Appiano Gentile. L'attaccante si sottoporrà nelle prossime ore a dei controlli medici per valutare l'...

Intervista di Alessia Mocci a Cinzia Migani : vi presentiamo il progetto “Dire Fare Donare” : “[…] il volontario assume le vesti di agente di prossimità dando vita a nuovi processi relazionali, ricucendo relazioni interrotte, diventando risorsa per la comunità. La relazione che si instaura fra le persone in difficoltà, i servizi, le organizzazioni del terzo settore e i singoli volontari coinvolti nell’azione rappresenta un valore aggiunto irrinunciabile non solo come […]

