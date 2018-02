calcioweb.eu

: Infermeria #Cagliari, una buona e una cattiva notizia per #Lopez: il report - CalcioWeb : Infermeria #Cagliari, una buona e una cattiva notizia per #Lopez: il report -

(Di giovedì 15 febbraio 2018)– “Allenamento mattutino alla Sardegna Arena per i rossoblù, che proseguono la preparazione in vista della gara di sabato a Verona contro il Chievo. Dopo il riscaldamento tecnico, la squadra ha svolto un lavoro tattico e di reparti. Infine, esercitazioni per la finalizzazione. Dall’: Filippo Romagna ha riportato durante l’allenamento un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. In gruppo Paolo Faragò, terapie per Luca Cigarini. Domani mattina è prevista una nuova seduta di allenamento. Misterincontrerà i media al1920 Store del Largo Carlo Felice per parlare della gara. L’appuntamento è fissato per le ore 13”. Questo il comunicato delcon le ultime sulle condizioni di Faragò e Romagna. L'articolo, unae unaper: ilsembra essere il primo su CalcioWeb.