Indonesia | due scosse di terremoto colpiscono Poso e il Golfo di Tomini

Terremoto in Indonesia di magnitudo 6.5 - almeno due i morti : E' di due morti e decine di feriti l'ultimo bilancio del Terremoto di magnitudo 6.5 avvenuto ieri a Giacarta. Decine di case vicino all'epicentro sono state danneggiate, come pure alcuni ospedali i ...

Almeno due persone sono morte a causa di un terremoto di magnitudo 6 - 5 in Indonesia : Venerdì pomeriggio (ora italiana) c’è stato un terremoto di magnitudo 6,5 in Indonesia, con epicentro a Cipatujah, nella provincia di Giava Occidentale: Almeno due persone sono morte e altre sette sono state ferite. Il terremoto è avvenuto a una profondità di The post Almeno due persone sono morte a causa di un terremoto di magnitudo 6,5 in Indonesia appeared first on Il Post.