Inchiesta a Napoli | nel mirino rifiuti e voto di scambio

ilgiornale

: Voti di scambio e traffico rifiuti a Napoli: perquisizioni in corso. Coinvolti esponenti del centrodestra ?… - RaiNews : Voti di scambio e traffico rifiuti a Napoli: perquisizioni in corso. Coinvolti esponenti del centrodestra ?… - NotizieIN : 16:38 | Inchiesta Procura Napoli, indagato candidato Fdi alla Camera - HerrProof : RT @MPenikas: Traffico di rifiuti e voto di scambio, inchiesta sulla politica a Napoli: perquisizione per il consigliere di Fratelli d'Ital… -

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Sono almeno dieci le persone sotto indagine in un'che riguarda il traffico die undiche sarebbe avvenuto durante la campagna elettorale aper le elezioni del prossimo 4 marzo.Nelle carte in mano alla Procura di, che coordina le indagini insieme allo Sco e alla Polizia, ci sono anche esponenti politici del centrodestra che sono in lizza per un posto alle prossime elezioni. L'rigurda da vicino anche la Sma, la società regionale le cui attività sono finalizzate alla prevenzione e contrasto degli incendi nelle aree boschive, al risanamento ambientale, che si occupa di ambiente.Sono scattate questa mattina perquisizioni che hanno riguardato anche gli uffici del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luciano Passariello, candidato nel collegio plurinominale alla camera di, e di Agostino Chiatto, esponente ...