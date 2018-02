Incendio in palazzina a Milano | morto il 13enne intossicato | La telefonata alla madre

Livigno - Incendio in palazzina : evacuati : 04.20 Un furioso incendio è divampato in serata in un'abitazione in legno e sasso, di recente ristrutturata, a Livigno. non si segnalano vittime. Sono stati subito evacuate le 4 famiglie che si trovavano nella palazzina assediata dalle fiamme. Il rogo, secondo le prime informazioni, è divampato nella mansarda per poi raggiungere il tetto ed estendersi ai piani sottostanti.

Scoppia un Incendio in una palazzina - donna ustionata / FOTO : Prato, 14 gennaio 2018 - Un incendio è divampato oggi intorno alle 13 in una palazzina di via Tazzoli, nella zona di Chinatown . Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con autoscala e autobotte.

Incendio palazzina - acquisiti filmati : ANCONA, 3 GEN - I carabinieri di Ascoli Piceno hanno acquisito i filmati girati da alcuni ragazzi mentre divampava l'Incendio che la notte di Capodanno ha gravemente danneggiato una palazzina di tre ...

Incendio palazzina - Garante - fatto grave : (ANSA) - ANCONA, 3 GEN - Il Garante dei Diritti dei minori delle Marche Andrea Nobili esprime in una nota "seria preoccupazione e condanna" per l'episodio di Spinetoli, dove la notte di Capodanno è ...

Incendio palazzina - dolo e odio razziale : ASCOLI PICENO, 2 GEN - Incendio doloso aggravato dall'odio razziale. E questa l'ipotesi di reato per la quale la Procura di Ascoli Piceno ha aperto un fascicolo a seguito dell'Incendio appiccato la ...

Incendio palazzina - sindacati condannano : ASCOLI PICENO, 2 GEN - "Forte condanna" di Cgil Cisl e Uil di Ascoli Piceno per l'Incendio della palazzina di Spinetoli destinata ad accogliere richiedenti asilo o minori stranieri non accompagnati. "...

Incendio doloso palazzina per migranti : SPINETOLI (ASCOLI PICENO), 1 GEN - Un Incendio, di origine sicuramente dolosa, ha causato la notte scorsa gravissimi danni a una palazzina di tre piani in via Tevere a Spinetoli (Ascoli Piceno) ...

Incendio a New York - dodici morti nel rogo di una palazzina : "Tragedia storica" : Una tragedia ha sconvolto New York. Nella serata di giovedì 28 settembre un Incendio è divampato in una palazzina del Bronx, al civico 2363 di Prospect Avenue. dodici i morti finora accertati...