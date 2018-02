quattroruote

: Incarico a una società della Daimler - Per il remake della Defender, 200 ingegneri… - thexeon : Incarico a una società della Daimler - Per il remake della Defender, 200 ingegneri… - LavoroNewsfeed : RT @Secondowelfare: Su Affari&Finanza (@repubblica) sono presentati i dati di una recente ricerca del nostro Laboratorio, svolta su incaric… -

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Va avanti il progetto del milionario inglese Jim Ratcliffe, a capozienda petrolchimica Ineos, per riportare in vita la mitica, uscita di produzione nel 2016. Secondo quanto riporta Automotive News, avrebbe assegnato ldizzazionefuoristrada, ispirata alliconico modelloLand Rover, ma non approvata dalla Casa inglese, a unatedesca, nellorbitaMercedes-Benz. Secondo un comunicatostessa Ineos, oltre 200tedeschiMBtech, fondata dallanel 1995, lavoreranno a tempo pieno sul progetto a Stoccarda a partire dalla prossima primavera.Problemi di copyright. Sul fronte Jaguar Land Rover, per ora è stata annunciata una versione di prossima generazione: la Casa inglese ha dichiarato di non opporsi alla concorrenzaIneos, ma di monitorare eventuali azioni in relazione alla sua proprietà ...