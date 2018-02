In Australia il premier vieta ai ministri di fare sesso con lo staff

Australia : premier proibisce a ministri sesso con dipendenti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Rapporto sulla pedofilia in Australia. "Una tragedia nazionale" per il premier - un'ondata di casi mai puniti : La pedofilia è "una tragedia nazionale" per l'Australia, "perpetrata per generazioni in molte istituzioni di fiducia", e il Paese "è venuto meno in modo grave ai suoi doveri" di protezione dei minori. Con queste parole il premier Malcolm Turnbull ha commentato il report della Commissione sugli abusi ai minori al termine di 5 anni di lavoro.La Commissione - incaricata di indicare proposte per evitare il ripetersi di situazioni ...