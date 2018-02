Imprese - non si arresta l'emorragia dei prestiti : Occorre operare per ripristinare le condizioni di fluidità nell'accesso al credito per l'economia reale, presupposto essenziale " conclude la nota della CNA - per garantire solidità ai dati positivi ...

Rimborsi M5S - Sibilia : “Non è facile fare controlli”. Poi risponde ad Orlando : “Voi più Impresentabili di noi” : “Abbiamo creato circa 17.000 nuovi posti di lavoro ed erogato 6500 finanziamenti in tutta Italia. Oggi tutti sanno che il M5S ha restituito 23 milioni di euro. Io, addirittura, ho scoperto di aver restituito di più. Nel movimento qualcuno non ha mantenuto le promesse ed è stato messo alla porta. Abbiamo fatto l’errore di fidarci, mai avremmo pensato che si potesse arrivare a truffe così. Ringraziamo la stampa per il lavoro che ha ...

Elezioni - procuratore antimafia De Raho : “Impresentabili? Se la politica non fa una selezione - deve farla l’elettore” : Il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho è intervenuto sul problema degli impresentabili candidati da diversi partiti alle prossime Elezioni politiche del 4 marzo. Lo ha fatto a Reggio Calabria a margine di un incontro su un protocollo sulle misure di prevenzione firmato in Procura generale. “Spetta alla politica effettuare la selezione. – ha affermato De Raho – Laddove nelle liste ci sono soggetti contigui o ...

Liste - Renzi : “Gli indagati non sono Impresentabili - o per voi è dramma”. Di Maio : “Hai scelto di difenderli - ritirali” : “Caro Di Maio, un avviso di garanzia non è una condanna, altrimenti per voi sarebbe un dramma”. “Ci risparmi le sue parole gonfie di retorica e ipocrisia. Ci dica quanti soldi gli ha dato Buzzi dei 9 milioni di euro arraffati dal Pd che non hanno un nome e un volto e ritiri gli impresentabili“. Il duello a colpi di post su facebook tra Matteo Renzi e Luigi Di Maio ha preso il via domenica pomeriggio, dopo la pubblicazione ...

Di Maio : sul blog lista Impresentabili di Pd e centrodestra. Renzi : 'avviso non è condanna' : Nell'elenco il ministro Lotti, Bossi, Formigoni, Cesaro , 'giggino a purpetta', e Alfieri, il signore delle fritture. La replica: 'Caro Di Maio, non si diventa 'impresentabili' per un avviso di ...

Liste - Renzi : “Gli indagati non sono Impresentabili - o per voi sarebbe un dramma”. Di Maio : “Ipocrita - ritirali” : “Caro Di Maio, un avviso di garanzia non è una condanna, altrimenti per voi sarebbe un dramma”. “Ci risparmi le sue parole gonfie di retorica e ipocrisia. Ci dica quanti soldi gli ha dato Buzzi dei 9 milioni di euro arraffati dal Pd che non hanno un nome e un volto e ritiri gli impresentabili“. Il duello a colpi di post su facebook tra Matteo Renzi e Luigi Di Maio ha preso il via domenica pomeriggio, dopo la pubblicazione ...

Renzi : 'Impresentabili? Avviso garanzia non è condanna' : Non si è fatta attendere la replica di Matteo Renzi a Luigi Di Maio per la lista degli "impresentabili" candidati da Pd e centrodestra. "Di Maio fa l'elenco di qualche nostro candidato che ha ricevuto ...

Quando di Impresentabili sarebbe meglio non parlare... : Ammesso che tutto ciò non faccia di lui il miglior candidato del mondo e ammesso che averlo in lista non sia la migliore pubblicità per un qualsiasi partito o movimento che pretenda di essere più che ...

M5S - non solo Dessì : è caos tra ricorsi - ritiri e Impresentabili : L'incubo impresentabili ritorna. Come quando in Sicilia alle ultime regionali un candidato M5S fu raggiunto da un arresto. Di quell'indagine i vertci regionali e nazionali del M5S furono messi al ...

Elezioni - Scanzi vs Mulè : “Fi? Record di Impresentabili”. “M5s non ha indagati perché sono assoluti nullafacenti” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra Andrea Scanzi, firma de Il Fatto Quotidiano, e Giorgio Mulè, ex direttore di Panorama e candidato alla Camera per Forza Italia. Il dibattito è incentrato sul Record di candidati impresentabili presentati dal partito di Berlusconi. Scanzi non esprime alcun stupore: “Non ho mai pensato al centrodestra berlusconiano come il partito o la coalizione della questione morale al primo posto. Lo dico con ironia ...

Coppa Italia - alla Juventus basta Higuain contro l’Atalanta ma la qualificazione non è chiusa : la squadra di Gasperini ha abituato a grandi Imprese… : Si è conclusa l’andata della semifinale di Coppa Italia, importante prova di forza della Juventus sul campo dell’Atalanta in attesa della gara di domani tra Milan e Lazio. La squadra di Massimiliano Allegri era reduce dal non entusiasmante successo sul campo del Chievo mentre quella di Gasperini dal netto successo in trasferta contro il Sassuolo. La Juventus mette subito le cose in chiaro e passa subito in vantaggio dopo appena 3 ...

Lo Stato non paga - Imprese al collasso : "E chi governa pensa solo alle poltrone..." - : Non c'è pudore, non c'è moralità, manca la consapevolezza dello Stato reale di salute dell'economia. Oggi la priorità di chi si propone per governarci è capire se tra sabato e domenica il notaio ...

Credito - i conti non tornano : le banche continuano a preferire le grandi Imprese : Teleborsa, - I conti non tornano. Nonostante il fallimento di una decina di istituti di Credito abbia originato un costo di oltre 60 miliardi di euro a carico dei risparmiatori, delle banche ...

Credito - i conti non tornano : le banche continuano a preferire le grandi Imprese : I conti non tornano. Nonostante il fallimento di una decina di istituti di Credito abbia originato un costo di oltre 60 miliardi di euro a carico dei risparmiatori, delle banche concorrenti e del ...