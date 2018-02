Imperiapost L' informazione libera della tua città A MARZO LA LIGURIA SI COLORA DI VERDE

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. VENERDÌ 16 FEBBRAIO AL LICEO VIEUSSEUX L'INCONTRO DI LIBERA NELL'AMBITO DEL ... : Dopo più di un secolo, i l progetto dell'Uliveto della Pace ha come scopo il recupero e la riqualificazione di un luogo dove tutti potranno conoscere storia, scienza, bellezza del nostro territorio ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. IL GRUPPO DI BALLO 'FRESH'N'CLEAN' CONQUISTA L'ITALIA CON LO STILE 'POPPING'. IL ... : Il nostro sogno sarebbe portare questo STILE in giro per L'ITALIA e, sognando in grande, nel mondo '. Esibizione a 4 ore e 37 minuti. Premiazione a 8 ore e 13 minuti.

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. DOMENICA 28 GENNAIO AL TEATRO DEL MUTUO SOCCORSO DI VIA SANTA LUCIA IL CONCERTO ... : PROGRAMMA SPETTACOLI GENNAIO MARZO DOMENICA 28 GENNAIO " ore 17 "Colors in music" " CONCERTO per pianoforte di Diego Genta Sabato 10 Febbraio " ore 21 Carnevalando in TEATRO " Sketch, lazzi, frizzi e ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città RUGBY. VITTORIA SCHIACCIANTE DELL'IMPERIA CONTRO I SALESIANI VALLECROSIA PER 133 0 NEL ... : Chi perde perché vede gli errori e, in questa disciplina, si avvicina magari per la prima volta allo sport . È la scelta formativa dei SALESIANI. Chapeau! In fatti il tecnico imperiese Enrico Abbo ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città DOMENICA 4 FEBBRAIO LA 1ª EDIZIONE DEL 'CARNEVALE A SEBORGA' CON MERCATINI - ARTISTI DI ... : Pr ogramma fitto di appuntamenti tra spettacoli, laboratori creativi per bambini, laboratorio sartoriale con mostra di costumi, performance d i bodypainting , esposizione di rapaci, pittori in ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città JUDO. OTTIMI PIAZZAMENTI PER GLI ATLETI DELL'OK CLUB IMPERIA NEL TORNEO GIOVANILE DI ... : Si è svolto domenica 14 gennaio 2018 il TORNEO di judo Attività GIOVANILE 2018 presso il palazzetto dello sport Pala Lino Maragliano di Genova riservato alle classi preagonistiche del 2011/2014 e 2007/2008. Reduci dalle lunghe vacanze natalizie questi giovani judoka hanno ben figurato dimostrando sin ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città SANREMO 2018. VERTICE IN PREFETTURA SU ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA PER IL FESTIVAL DELLA ... : Il dispositivo di controllo del territorio nel suo complesso , nonché delle aree e dei siti particolarmente interessati dagli spettacoli di intrattenimento , sarà regolato tenendo conto DELLA ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. SABATO 13 GENNAIO L'OPEN DAY DELL'IIS AMORETTI E ARTISTICO. GIOVEDÌ 18 IL ... : Il Liceo delle Scienze Umane prevede anche l'opzione Economico Sociale in cui si studiano Economia e Diritto in tutti i cinque anni, oltre a Matematica, Statistica e due Lingue straniere per cinque ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città AUTONOMIA DELLA LIGURIA - AVVIATA UFFICIALMENTE LA TRATTATIVA CON IL GOVERNO. PRESIDENTE ... : Al termine di questi incontri sarà previsto un tavolo a Palazzo Chigi con il Ministero dell'Economia e Finanze è per prevedere le coperture economiche che prenderà il via insieme a tutte le regioni ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città DIANO MARINA. DOMENICA 14 GENNAIO LA 2ª EDIZIONE DELLE '5 MIGLIA DELLA BEFANA'. ALL'ASTA ... : Tanti sono stati i big dello sport che hanno contribuito all'evento. Tra i volti noti spiccano Dybala e Marchisio DELLA Juventus, ma anche Riccardo Gagliolo, difensore del Parma e il talento ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città MALTEMPO. ANNULLATA L'ALLERTA METEO ARANCIONE - È POLEMICA. CHIAPPORI : 'È L'ULTIMA VOLTA CHE ... : Credo che i tecnici dell 'Arpal prendano le proprie decisioni in scienza e coscienza' . ' Ho emesso l'ordinanza di chiusura anticipata delle scuole solo pochi minuti fa, tutto questo è paradossale. ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IL "PAGELLONE" DI FINE MANDATO DI Imperiapost. I VOTI AI CONSIGLIERI COMUNALI. 'PARTITO ... : Lucido nei suoi interventi, il 'Monfi' potrebbe dire addio alla politica e iniziare a lavorare seriamente. A parte le battute, Montesano è in cerca di una casa, quella del centrodestra senza l'amico (...

Imperiapost L'informazione libera della tua città 'NÉ GIORNO NÉ NOTTE' - LA SCRITTRICE IMPERIESE BEATRICE BARATTO RACCONTA IL SUO LIBRO AL '... : ... sicuramente, la prefazione al LIBRO del celebre fotografo internazionale Giovanni Gastel, il quale ha scritto quanto i suoi racconti siano lo specchio della cruda realtà: visioni di un mondo duro e ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. VENERDÌ 29 DICEMBRE ALL'AUDITORIUM DEL MUSEO NAVALE LA CONFERENZA 'LA COMETA DEI ... : ...un planetario gonfiabile sarà installato presso la sala mostre del MUSEO NAVALE i Imperia per poroporre spettacoli e laboratori didattici rivolti alle scuole ed a tutti gli appassionati della Scienza ...