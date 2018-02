“Ilary | che orrore!” Alle Iene la Blasi si è presentata in queste condizioni Dopo il Gf

caffeinamagazine

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Letornano in tv,la pausa natalizia. Ilary, inoltre, rientrava dalla doppia fatica, visto che ha da poco concluso l’esperienza del grande Fratello Vip.la stagione autunnale la bella conduttrice si è concessa una splendida vacanza assieme al marito Francesco Totti e senza pargoli per godersi un po’ di romanticismo. Per la rentrée, laha scelto un look leggermente discutibile. Infatti è salita sul palco dello show con un paio di sneakers maculate. Ebbene sì, Ilary ha detto addio ai suoi amati tacchi alti e in televisione per la prima volta indossa un paio di scarpe basse. Tutti si sono accorti del cambiamento anche perché le sneakers maculate dalla fantasia vistosa spiccavano sotto un look total black. Se la scelta della blusa e del pantalone nero è piaciuta a tutti, quella delle scarpe ha lasciato un po’ perplessi. Infatti, per ...