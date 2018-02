Il tempo dei nuovi eroi | il programma di Oscar di Montigny in radio e tv

Sally Rooney - l’amica brillante al tempo dei millennial : (Photo by Richard Saker/Contour by Getty Images) Le prime due parole sono: «Io e Bobbi». Più di un pronome e un nome proprio di persona: nello spazio tra «io» e «Bobbi» accade tutto quello che è contenuto nel primo, apprezzatissimo, romanzo di Sally Rooney, ventiseienne irlandese astro nascente della letteratura mondiale. Il suo editore britannico l’ha addirittura definita «la Salinger della Snapchat generation», anche se nel romanzo nessuno usa ...

“Raffaello - il principe delle arti” di Luca Viotto : un salto nel tempo per scoprire uno dei più grandi pittori mai esistiti : “Visse come un principe più che come un artista…” Così si pronunciava Giorgio Vasari nel suo Vite de’ più eccellenti pittori, raccontando di Raffaello Sanzio. Se Leonardo, Michelangelo e altri rappresentanti del mondo dell’arte sono stati celebrati attraverso il cinema, Raffaello, al contrario, non è stato mai ricordato dal potente mezzo di comunicazione. […]

“È un rischio…”. Isola dei Famosi - finalmente parla Francesco Monte. Dopo l’infinita faccenda “droga” - è il bel tronista a confessare una volta per tutte perché ha deciso di tornare in Italia prima del tempo. “I 12 anni?”. Cosa ha fatto sapere : Martedì 13 febbraio è andata in onda la nuova diretta de L’Isola dei Famosi. Francesco Monte, però non è andato in trasmissione. In compenso ha mandato un video nel quale ha detto di voler aspettare Paolo Di Benedetto. Tra i due in Honduras era sbocciato un sentimento e Monte, a quanto pare, ci tiene parecchio alla bella madre natura e vediamo Cosa accadrà quando potranno vivere la loro relazione lontani dalle telecamere. Certo, le fan di Monte ...

Reggio Calabria - CISL : 'i dipendenti a tempo determinato dei centri per l'impiego avranno un contratto di lavoro con un'estensione oraria ... : Infine, stante le difficoltà riscontrate dall'ente, per il pagamento della retribuzione del mese di gennaio 2018, su richiesta dei sindacati, la parte politica della Città Metropolitana ha assunto l'...

Maltempo in Sicilia - disagi a Palermo e provincia : ripristinata la circolazione dei treni tra Fiumetorto e Castelbuono : disagi a Palermo ed in provincia a causa del Maltempo che imperversa con particolare intensità dalla giornata id ieri. Nel capoluogo Siciliano s’è abbattuto anche un forte temporale che oggi pomeriggio ha creato disagi alla circolazione stradale. Diverse le richieste di intervento giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco per allagamenti. La situazione più critica in via Ugo La Malfa, lungo viale Olimpo ed in viale Venere. ...

Maltempo - Carnevale di Putignano : rinviata a sabato la sfilata dei carri : A seguito dell’allerta meteo, la sfilata dei carri allegorici del Carnevale di Putignano prevista per oggi è stata rinviata a sabato 17 febbraio. La decisione si è resa necessaria per garantire la sicurezza degli operatori e degli amanti del Carnevale: l’appuntamento con i giganti di cartapesta è rimandato a sabato 17 febbraio alle 1. Dopo la parata dei carri, delle maschere e dei gruppi mascherati si terrà il rito del Funerale del ...

San Valentino 2018 - l’amore al tempo dei social network : passato e presente a confronto : Le nuove tecnologie hanno cambiato il modo in cui ci relazioniamo con gli altri e il modo in cui conosciamo nuove persone. Se pensiamo, ad esempio, alla sfera amorosa, a come nascono ora tanti amori, alle svariate app di incontri nate negli ultimi anni, all’essere sempre connessi, sempre aggiornati e sempre assolutamente informati sulla vita del partner, anche prima che questo diventi tale, ci rendiamo conto come le abitudini siano ...

L'Etica al tempo dei robot : PHILIPPE MILLEREAU / DPPI Media / DPPI robot , Afp, 'Se questo è vero, allora sussiste un profondo legame tra sviluppo tecnologico, mondo della vita e cultura tecnologica, un legame che non è mai ...

“Il mio tempo è scaduto”. Il dramma di Renato Zero - proprio nei giorni di Sanremo. Le parole dell’amatissimo cantautore - malinconico come non lo avevamo davvero mai visto prima. La reazione dei fan - toccati da quelle frasi inequivocabili : Una speranza che, nonostante le voci contrarie già a rincorrersi da mesi, i fan continuavano a coltivare. Fino alla smentita ufficiale che ha messo fine alle voci di una possibile apparizione al Festival di Sanremo 2018 del mitico Renato Zero, come sempre attesissimo dai fan e che però ha deciso di dare il definitivo forfait alla kermesse musicale più seguita, amata e discussa del Bel Paese. come da prassi di questi tempi, ...

Maltempo Sicilia - binari allagati : ripristinata la circolazione dei treni nel Trapanese : A seguito dell’allagamento dei binari e del conseguente guasto agli impianti di circolazione causati dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi, è stata ripristinata la circolazione ferroviaria fra Piraineto, Alcamo Diramazione e Mazara del Vallo (linea Piraineto – Alcamo Diramazione – Trapani). L’intervento delle squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana ha consentito, alle 5 di stamattina, di ripristinare la piena ...

Maltempo - ancora caos a Parigi : ritardi e cancellazione dei voli : Trasporti in tilt nell’Ile-de-France, cioè la regione di Parigi, dopo le nevicate eccezionali dei giorni scorsi.Per oggi sono previsti ritardi e possibili cancellazioni in tutti gli aeroporti internazionali di Parigi. L'articolo Maltempo, ancora caos a Parigi: ritardi e cancellazione dei voli sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo La Spezia : 400mila euro per la rimozione dei rifiuti nel litorale : Tronchi d’albero e rifiuti d’ogni genere potranno finalmente essere rimossi dai litorali di Sarzana e di Ameglia, colpiti lo scorso dicembre da violente mareggiate, grazie a uno stanziamento della giunta regionale di 400 mila euro (200 mila per Comune). Le risorse derivano dalle prime accise del 2018 e rispondono all’appello lanciato dalle associazioni di categoria e dai comuni in vista dell’avvicinarsi della Pasqua e ...