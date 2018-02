lastampa

: Il teatro è servito. A cena dopo lo show - StampaBiella : Il teatro è servito. A cena dopo lo show -

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Al Sociale, oggi alle 19,30 , biglietto: 13 euro, ritorna la rassegna 'Appuntamenti del giovedì' che, organizzata dal Contato del Canavese, propone spettacoli dicivile e la possibilità dire poi, con speciali agevolazioni, in uno dei quattro locali convenzionati: Al Jey in via Cerino Zegna 2; Birreria Biellese in piazza Curiel; La ...