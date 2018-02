calcioweb.eu

: RT @CalcioWeb: Il #Santos pesca ancora in Italia: non solo #Dodò, occhi in casa #Roma - robertotsuehiro : RT @CalcioWeb: Il #Santos pesca ancora in Italia: non solo #Dodò, occhi in casa #Roma - CalcioWeb : Il #Santos pesca ancora in Italia: non solo #Dodò, occhi in casa #Roma -

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Il calciomercato non finisce mai. In Brasile èpossibile fare movimenti e per questo ilsta continuando a rinforzarsi. Tutto fatto per il trasferimento diche lascia la Sampdoria e l’. Ecco i dettagli dell’operazione: prestito fino al prossimo 31 dicembre con diritto di riscatto fissato a 1,5 milioni, in più la Sampdoria otterrà il 5% sulla futura rivendita del terzino mancino. Il club brasiliano però potrebbereinper rinforzare anche la fascia destra: nel mirino è finito Bruno Peres. Come riportato da ‘Il Messaggero’, i contatti sono iniziati già la scorsa settimana e potrebbero proseguire nei prossimi giorni. Laha aperto alla cessione ma l’ex Torino non è convinto di lasciare il club giallorosso. L'articolo Ilin: noninsembra essere il primo su ...