Il regista di Sanremo | Claudio Baglioni mi ha salvato la vita

ilgiornale

: IL REGISTA DI SANREMO DUCCIO FORZANO A SPY: BAGLIONI MI HA SALVATO LA VITA.... - _DAGOSPIA_ : IL REGISTA DI SANREMO DUCCIO FORZANO A SPY: BAGLIONI MI HA SALVATO LA VITA.... - carlafarina3 : RT @MrsFCQ: A Sanremo grande spazio alla lotta contro la violenza sulle donne. Ecco, forse invitare un regista molto discusso in merito, a… - MrsFCQ : A Sanremo grande spazio alla lotta contro la violenza sulle donne. Ecco, forse invitare un regista molto discusso… -

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Ildel Festival disi è raccontato in una lunga intervista a Spy e ha colto l'occasione per dire "grazie" a."L’immagine più bella diè stata vedere quei tre ragazzotti,, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, che non avevano mai lavorato insieme diventare un trio delle meraviglie - racconta a Spy Duccio Forzano -.è il mio mentore. Io arrancavo nella, prima che lui mi scoprisse. Gli devo tutto. Stavo vivendo forse il momento più basso della mia giovinezza: ero senza soldi, senza corrente in casa e non pagavo l’affitto.aveva sentito parlare di me e mi fece chiamare dalla sua casa discografica, la Sony, per propormi di realizzare il videoclip della canzone Bolero. Fu una doccia fredda. Lì per lì stentavo a crederci e riattaccai la cornetta. Poi mi dissero: ...