Il regista di Sanremo : Claudio Baglioni mi ha salvato la vita : Il regista del Festival di Sanremo si è raccontato in una lunga intervista a Spy e ha colto l'occasione per dire "grazie" a Claudio Baglioni."L’immagine più bella di Sanremo è stata vedere quei tre ragazzotti, Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, che non avevano mai lavorato insieme diventare un trio delle meraviglie - racconta a Spy Duccio Forzano -. Claudio è il mio mentore. Io ...