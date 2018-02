Il padre del grillino Della Valle : "Dopo lo scandalo rimborsi si è rifugiato a Casablanca" : "Non sono in Marocco, non ho fatto nulla e non fuggo da nulla. Mio padre è un uomo di 80 anni che oggi è stato assalito dai cronisti e che vuole proteggermi. Ha fatto una battuta che è stata male interpretata". Così Ivan Della Valle, uno degli 8 deputati M5s coinvolti nella vicenda dei mancati rimborsi e il cui nome figura nell'elenco diffuso da Luigi Di Maio.In un'intervista al Corriere Tv, il padre di Ivan Della ...

IL padre DI FILIPPO NARDI E IL FANTASMA DEL NONNO/ Le rivelazioni di Craig Warwick (Isola dei Famosi 2018) : FILIPPO NARDI, ha parlato del PADRE e del NONNO materno, dopo una rivelazione di Craig Warwick sull'Isola dei Famosi 2018 che avrebbe visto il suo "angelo".(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 10:00:00 GMT)

Johnny Hallyday - i figli vogliono impugnare il testamento del padre : Johnny Hallyday, i figli vogliono impugnare il testamento del padre Johnny Hallyday, i figli vogliono impugnare il testamento del padre Continua a leggere L'articolo Johnny Hallyday, i figli vogliono impugnare il testamento del padre sembra essere il primo su NewsGo.

padre picchia Prof - Fedeli : inaccettabile : 17.16 "La violenza fisica o verbale non è mai tollerabile. E lo è ancora meno quando si verifica all'interno di una scuola". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Fedeli,commentando l'aggressione al vicepreside di un istituto a Foggia da parte del genitore di un alunno. La scuola è "il luogo" dove ai nostri giovani "dobbiamo insegnare il rispetto dell'altro,la convivenza civile" sottolinea. "Le famiglie sono una parte importante di questo ...

Foggia - vicepreside rimprovera alunno - il padre del ragazzo lo picchia a sangue : Ha riportato 30 giorni di prognosi il vicepreside della scuola secondaria di I grado 'L.Murialdò di Foggia colpito sabato scorso alla testa e all'addome da pugni dati dal genitore di un alunno che il ...

Addio a Nicola Lillo - padre del collega Marco. L’abbraccio delle redazioni : Le direzioni, la società editrice, le redazioni e tutto il Fatto Quotidiano e ilfattoquotidiano.it si stringono a Marco Lillo e alla sua famiglia nel grande dolore per la scomparsa del padre, il professor Nicola Lillo. L'articolo Addio a Nicola Lillo, padre del collega Marco. L’abbraccio delle redazioni proviene da Il Fatto Quotidiano.

Darwin Day 2018 - buon compleanno al padre della teoria dell’evoluzione con eventi in tutto il mondo : Dopo un viaggio di cinque anni intorno al mondo, formulò una teoria sull’evoluzione di tutti i viventi e dell’uomo. Biologo e naturalista a Charles Robert Darwin ha contribuito alla formazione della cultura e della scienza del Novecento. Il 12 febbraio, giorno del suo compleanno, si celebra il Darwin Day. In nome dei valori della ricerca scientifica e del pensiero razionale, centinaia di conferenze, incontri, dibattiti ed eventi ...

Ermal Meta torna a parlare del padre violento dopo la vittoria a Sanremo : Ermal Meta e il padre violento: il riferimento alla canzone Non mi avete fatto niente Ermal Meta ha vinto il Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro. La canzone Non mi avete fatto niente parla di terrorismo ma la prima volta che il cantante albanese l’ha cantata ha pensato alla sua infanzia difficile. […] L'articolo Ermal Meta torna a parlare del padre violento dopo la vittoria a Sanremo proviene da Gossip e Tv.

BIMBO SI IMPICCA A 8 ANNI/ Dopo rimprovero : l'ira (e il dramma) di aver deluso un padre troppo "grande" : In provincia di Brescia un bambino pachistano di 8 ANNI si è tolto la vita Dopo il rimprovero del padre. Gli h inflitto la massima punizione che poteva. LUIGI CAMPAGNER(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 06:02:00 GMT)BIMBO SI IMPICCA A 8 ANNI/ Dopo rimprovero, per che cosa stiamo spendendo la nostra vita?, di G. BoscagliLETTURE/ Chiesa e pedofilia, la via di papa Francesco contro la perversione, di L. Campagner

Addio a Lovebug - il padre dell'hip hop : E' stato stroncato da un infarto a soli 57 anni il rapper Lovebug Starski, al secolo Kevin Smith e famoso per aver coniato negli anni '70 il termine ' hip-hop ' . Smith e' morto nella sua casa di Las ...

Quincy Jones e il 'flirt' con Ivanka Trump : «Le gambe più belle del mondo - peccato il padre» Le foto : Ma il famoso musicista/produttore ne ha addirittura per i mitici Beatles: «Erano i peggiori musicisti al mondo, Paul era il peggiore bassista che io abbia mai sentito; e Ringo non ne parliamo nemmeno»...

Lorys Stival - la verità del padre in un libro Video : Papa', chi ha ucciso Lorys? Era prevedibile che, prima o poi, il piccolo Diego pretendesse una spiegazione per la morte del fratellino. Scegliere di raccontargli la cruda verita' non dev'essere stato facile per il giovane padre, impreparato e tuttavia coraggioso nell'affrontare ancora una volta, e stavolta in una condizione emotiva ben più delicata, una questione che nessun papa' al mondo meriterebbe di dover affrontare. Una triste verita' A tre ...

