Il manifesto delle attrici italiane contro e molestie è superficiale | per questo

(Di giovedì 15 febbraio 2018) "Non ho firmato la lettera diDissenso comune perché ancora una volta l'ho vista come qualcosa di. Sento sempre lo spettro della vanità e dell'esibizionismo in queste cose, ma probabilmente è un mio problema personale". Quando ti parla, Claudia Pandolfi, 43 anni e tre figli avuti da due compagni diversi, ti conquista con la sua voce teatrale e decisa mentre ti fissa con il suo sguardo magnetico, alternandolo ad espressioni più seriose o comiche a seconda dei casi. Questa volta, però, è più seria che mai."Se devo dire la mia su cosa ne penso,persone che hanno voluto mostrare la propria disavventura e il proprio disorientamento – aggiunge - non posso che aprire cuore e orecchie, non posso che dire che da parte mia c'è un gran rispetto, ma non voglio assolutamente dare definizioni sommarie. Non mi piacciono i ...