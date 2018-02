Il M5s e il leader soldo al comando

Elezioni : M5s - Cesa chieda scusa e leader centrodestra prendano distanza : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “Cesa che afferma di voler impiccare gli esponenti del MoVimento 5 Stelle chieda scusa e si vergogni. Le sue sono parole di una gravità inaudita. Cosa dicono i suoi alleati, i leader del centrodestra e gli altri partiti? Siamo arrivati, addirittura, a chi augura la morte agli avversari politici. Le parole dell’esponente di ‘Noi con l’Italia’ hanno passato il segno.” E’ ...

Ultimi sondaggi politici elettorali : affonda il PD - sempre più leader il M5s Video : Si avvicinano le elezioni politiche del 4 marzo e continuano ad arrivarci indicazioni circa le intenzioni di voto degli italiani [Video]. Gli Ultimi sondaggi elettorali mostrano uno scenario ben diverso rispetto a quanto visto mesi fa. In vetta si consolida il primato del Movimento 5 Stelle, che ha ormai staccato tutti, compreso il #Pd, che non riesce a tenere il passo dei grillini. Se tali valori dovessero essere confermati alle urne, si ...

Ultimi sondaggi politici elettorali : affonda il PD - sempre più leader il M5s : Si avvicinano le elezioni politiche del 4 marzo e continuano ad arrivarci indicazioni circa le intenzioni di voto degli italiani. Gli Ultimi sondaggi elettorali mostrano uno scenario ben diverso rispetto a quanto visto mesi fa. In vetta si consolida il primato del Movimento 5 Stelle, che ha ormai staccato tutti, compreso il PD, che non riesce a tenere il passo dei grillini. Se tali valori dovessero essere confermati alle urne, si verificherebbe ...

Centrodestra - sull’Europa oggi tocca a Berlusconi : “Con noi governo europeista. La Lega? I leader Ue temono il M5s” : Il governo di Centrodestra sarà “europeista“. Nel ping pong all’interno del Centrodestra tocca a Silvio Berlusconi: “Lavoreremo per costruire un’Ue diversa – dice l’ex presidente a Radio Radio – più vicina a quella dei padri fondatori e finalmente capace di avere un’unica politica estera e di difesa”. Una posizione che non sembra essere del tutto aderente con la linea di Matteo Salvini, leader ...

Beppe Grillo - Dagospia : fonda un nuovo movimento contro il M5s - il leader sarà Alessandro Di Battista : Il retroscena consegnato da Dagospia è di quelli che definire esplosivi sarebbe riduttivo. Si parla di Beppe Grillo e del suo addio al M5s. E, soprattutto, del suo nuovo progetto: Grillo, secondo Dago ...

Il leader M5s a Londra - ma i magiori investitori disertano l'incontro : il giallo larghe intese : 'Non siamo populisti'. Un partito moderato, 'dall'altra parte' rispetto all'antico alleato euroscettico Ukip, aperto ad un ventaglio ampio di alleanze e pronto a lanciare, la sera del 4 marzo, un '...

Sondaggi - M5s ai massimi da luglio. Pd al 21 - 8% e con soli 5 seggi uninominali certi. Fiducia nei leader : Renzi peggio di tutti : Lo scatto del M5s, la frenata del centrodestra e il crollo del Pd che rischia di trovarsi a bocca asciutta nei collegi uninominali da Nord a Sud. L’ultima fotografia scattata da Ixè per Huffington Post mette in evidenza spostamenti importanti in appena una settimana. Sarà il peso delle parlamentarie dei Cinque Stelle e il contestuale delinearsi delle liste degli altri partiti, fatto sta che il Movimento arriva al 29,2%, una percentuale di ...

Elezioni - “i mercati tifano larghe intese. Vittoria M5s scenario peggiore. Ma le promesse di tutti i leader aumentano debito” : Un parlamento “sospeso“, cioè senza che nessuna coalizione riesca ad ottenere la maggioranza. E dunque alla fine un governo a larghe intese da Forza Italia al Pd. Oppure la Vittoria del centrodestra. Che, però, probabilmente non riuscirebbe a governare vista l’eterogenea composizione della coalizione. L’arrivo del Movimento 5 stelle a Palazzo Chigi o di un’inedita maggioranza “anti-establishment“, con la ...

Luigi Di Maio - cala la mannaia del leader stalinista : tutti gli epurati dal M5s - su ordine della Casaleggio Associati : Avrà pure qualche problema col congiuntivo (eufemismo), Luigi Di Maio . Ma pare non averne con i diktat, ammesso che siano suoi e non del nuovo guru, Davide Casaleggio . Si parla delle parlamentarie, ...

Silvio Berlusconi contro M5s e Luigi Di Maio : 'Con loro crolla l'Italia. Il leader? Cambia idea su tutto' : Incessante, la campagna elettorale di Silvio Berlusconi prosegue negli studi di Matrix . Ospite di Nicola Porro , il leader di Forza Italia ribadisce: 'Il primo avversario? Un partito pauperista, ...

Moscovici contro Di Maio/ “Meglio Governo pro-Ue” : leader M5s - “si confronti con me” : Moscovici contro Di Maio: il commissario Ue agli Affari economici ha bollato come "controsenso assoluto" la proposta del M5s di sfondare il tetto del 3%. Bordate anche contro Attilio Fontana(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 18:35:00 GMT)

Elezioni : Renzi - Calenda e Gori a Milano. Leader Pd : 'M5s incompetenza elevata a orgoglio' : "Siamo in un tempo in cui se a uno non torna un bilancio con la penna mette 5 milioni in più. È un tempo bellissimo per la politica ma da qui al 4 marzo c'è da vincere contro i 5 stelle, l'...

Telefonata Renzi-De Benedetti - l'ira M5s : "Modello Pd? Scandaloso". Il leader dem : "Riforma cosa nota" : "Uno scandalo". Così il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, ai microfoni di Tgcom24 , giudica la Telefonata tra Matteo Renzi, allora premier, e Carlo De Benedetti sul decreto Banche Popolari, ...

Centrodestra : vertice dei leader ad Arcore. M5s : è caccia a nomi eccellenti per l'uninominale : In vantaggio nei sondaggi Berlusconi, Salvini e la Meloni si incontreranno nel pomeriggio di domenica per sciogliere il nodo dei collegi. 'Non cantino vittoria' replica il pentastellato Di Maio"/> <...