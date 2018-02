Il futuro di Milano | straniero 1 su 3

ilgiornale

(Di giovedì 15 febbraio 2018)cambia pelle. «Da qui al 2035 i residenti stranieri saranno quasi il 30 per cento della popolazione». Non è una boutade elettorale, sono le stime ufficiali prodotte dall'Ufficio statistica del Comune.Raccontano una città passata da meno dell'otto per cento di cittadini non italiani nel 1999 al 18,8% sul totale nel 2017 alla prospettiva di unosu 3 tra meno vent'anni. Se in centro la crescita rispetto ad oggi sarà quasi impercettibile, ci sono zone di periferia come via Padova o Niguarda - dove già oggi la convivenza tra italiani ed extracomunitari è esplosiva - dove la curva si impenna verso l'alto, rischiano di diventare quartieri ghetto. I dati sono emersi durante la presentazione del Bilancio delle Politiche sociali gestite dall'assessore Pd Pierfrancesco Majorino, regista della discussa marcia a sostegno dei profughi il ...