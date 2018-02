Il film Pompei in prima serata su Rai 2 | la tragica eruzione del Vesuvio del 79 dc

Pompei - film stasera in tv 15 febbraio : trama - curiosità e streaming : Pompei è il film stasera in tv, giovedì 15 febbraio 2018 in onda in prima serata su Rai 2. Diretta da Paul W.S. Anderson, la pellicola ha come protagonisti Emily Browning e Kit Harington, il Jon Snow di Game Of Thrones. La trama racconta dell’eruzione del Vesuvio a Pompei nel 79 d.C. Lo schiavo Milo, diventato famoso gladiatore, deve salvare l’amata Cassia, figlia di un mercante promessa in sposa a un senatore. Di ...