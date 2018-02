Il figlio è candidato sindaco | procuratore Salerno rischia trasferimento

Salerno - il figlio del procuratore capo candidato con il Pd : il Csm apre una pratica per “incompatibilità ambientale” : Il procuratore di Salerno Corrado Lembo rischia il trasferimento d’ufficio per incompatibilità a causa della candidatura del figlio a sindaco di un paese del Salernitarno. Su richiesta unanime della Prima Commissione del Csm, competente sui trasferimenti d’ufficio per incompatibilità ambientale e funzionale dei magistrati, il Comitato di presidenza di Palazzo dei marescialli ha disposto infatti l’apertura di una pratica sul capo della ...

Il figlio della toga candidato dove indaga il padre : Salerno - Ha due sponsor politici d'eccezione, il figlio del procuratore di Salerno Corrado Lembo. Uno è Piero De Luca, «rampollo» del governatore Vincenzo e candidato alla Camera dei deputati; l'altro è Franco Alfieri, ex sindaco di Agropoli e ormai universalmente conosciuto come «Mr Frittura». Ovvero l'uomo a cui il presidente della Regione, in una famosa riunione in vista del referendum ...