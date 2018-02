Grillo | “Immigrati? In Svizzera sono dirigenti | qui gli spariamo Ognuno quelli che si

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2018) “Gli immigrati? Inli fanno amministratori delegati, qui gliha gli immigrati che si merita”. Beppetorna in televisione, intervistato in esclusiva per “Kronos-il tempo della scelta”, programma che andrà in onda venerdì 16 alle 21.20 su Rai2. E parla di immigrazione, accennando anche all’attentato di Macerata contro i neri. “Lì, a Ginevra, hanno una penetrazione del 40 per cento, non ci fanno più caso! Vedi gente di tutti i colori. Il mondo sta cambiando alla velocità della luce e noi parliamo ancora di bloccare, di fare. Dobbiamo controllare i flussi e renderci conto”. E ancora: “Lì il presidente della più grande multinazionale del mondo, la Novartis, credo sia indiano o pakistano; il più grande banchiere della seconda banca d’Europa, Credit Suisse, è senegalese. Ormai la società futura, quella di mio ...