GR | lupo investito da treno

Investito da auto in Val di Susa - salvato e operato anziano lupo ferito : È stato operato per ridurre la frattura di una delle due zampe anteriori ál’anziano lupo recuperato ieri in ValSusa dal Servizio flora e fauna della Città metropolitana di Torino. Rintracciato grazie alla segnalazione di un cane zoppicante, l’animale dopo essere stato bloccato e sedato è stato trasportato al Canc, Centro Animali Non Convenzionali d...