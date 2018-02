Google Chrome adesso vi blocca i banner invasivi dei siti web

Google - ora il browser Chrome blocca le pubblicità "intrusive" : Mountain View ha spiegato il cambiamento come uno sforzo collettivo del settore per liberare internet da spam e pop-up rendendo invece altre tipologie di...

Manca poco al nuovo filtro per le pubblicità su Google Chrome : al via il 15 febbraio : Manca poco all'arrivo del nuovo filtro su Google Chrome: dal prossimo 15 febbraio Google bloccherà tutti gli annunci pubblicitari ritenuti fastidiosi o invadenti, per cercare di migliorare l'esperienza utente. L'articolo Manca poco al nuovo filtro per le pubblicità su Google Chrome: al via il 15 febbraio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Chrome riceverà presto la stampa N-up e permetterà di risparmiare carta : Google Chrome potrebbe presto introdurre il supporto alla stampa N-up, permettendo in questo modo di risparmiare carta quando si stampano più pagine. La feature potrebbe arrivare con la versione 68 di Google Chrome. Inizialmente sarebbe attivabile tramite la pagina dei flag, in un secondo momento arriverebbe sulla versione stabile di Chrome. L'articolo Google Chrome riceverà presto la stampa N-up e permetterà di risparmiare carta è stato ...

VLC 3.0 supporta finalmente Google Chromecast : Gli sviluppatori hanno rilasciato la versione 3.0 di VLC, che in mezzo alla correzione di circa 1500 bug aggiunge il supporto a Google Chromecast, spiegando i motivi del ritardo nell'implementazione del supporto. L'articolo VLC 3.0 supporta finalmente Google Chromecast è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Chrome 68 etichetterà tutti i siti HTTP come “Non sicuri” a partire da luglio : Google Chrome è ormai pronto a bollare come "Non sicuri" tutti i siti HTTP. A partire dal prossimo mese di luglio, la versione Chrome 68 incomincerà a etichettare tutti le pagine web che non utilizzano il protocollo criptato HTTPS come potenzialmente pericolose, tendenza che Google ormai ha iniziato a seguire già dagli inizi del 2017. Per ora la risposta del mondo web a tale andazzo resta comunque positiva. L'articolo Google Chrome 68 ...

Dopo il lancio su Google Pixelbook - Google Assistant si appresta a sbarcare su Chrome OS : Google Assistant, presente sul Pixelbook di Big G sin dal lancio, si appresta a fare la propria comparsa anche su Chrome OS. Nell'ultimo anno abbiamo assistito alla progressiva diffusione dell'assistente smart di Google. Il prossimo passo di questo processo di crescita sarebbe l'integrazione nativa su device Chrome OS diversi dal Pixelbook. L'articolo Dopo il lancio su Google Pixelbook, Google Assistant si appresta a sbarcare su Chrome OS è ...

Su Chromecast arrivano le informazioni meteo visive dettagliate con Google Home : Google ha implementato le risposte visive per il meteo: ora è possibile chiedere a Google Home di mostrare il meteo sulla Chromecast di seconda generazione L'articolo Su Chromecast arrivano le informazioni meteo visive dettagliate con Google Home è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Come abilitare l’AdBlock integrato su Google Chrome [Guida] : Guida su Come abilitare l’AdBlock integrato su Google Chrome anche se ancora non è disponibile ufficialmente. Chrome 65 Beta integra l’AdBlock nativamente. Ecco Come attivarlo Google integra un AdBlock. Ecco Come attivarlo in anteprima Google, che vive di pubblicità, nella prossima versione di Chrome, il suo browser, integrerà un particolare AdBlock che permetterà di filtrare parte della pubblicità che visualizziamo mentre ...

Google potrebbe aver alzato bandiera bianca con Chrome Home : Google potrebbe aver messo la parola fine al progetto Chrome Home, la nuova interfaccia di Google Chrome con la barra di ricerca spostata sulla parte bassa: ecco cosa è accaduto negli ultimi giorni. L'articolo Google potrebbe aver alzato bandiera bianca con Chrome Home è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Chrome per Android a breve dovrebbe permettere l’aggiunta manuale di nuove password : Stando ad un nuovo commit relativo a Google Chrome per Android, a breve dovrebbe essere introdotta la possibilità di aggiungere manualmente nuove password L'articolo Google Chrome per Android a breve dovrebbe permettere l’aggiunta manuale di nuove password è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google Chrome : potrebbe arrivare il 'Lazy Loading' - ma con quali rischi? Video : Nell'ambito della navigazione in Internet, un browser è certamente l'elemento fondamentale. Ciascuna pagina web, per essere correttamente visualizzata, deve essere 'tradotta' da uno specifico browser come #Google #Chrome o Microsoft Edge e, ovviamente, tale lavoro deve avvenire nel minore tempo possibile. Non a caso, la reattivita' è uno dei principali elementi di un browser costantemente oggetto di sviluppo da parte delle principali aziende ...

Google Chrome potrebbe combattere i “caricamenti pigri” e migliorare la rapidità : Google Chrome per Android potrebbe introdurre una nuova funzionalità denominata LazyLoad per combattere i caricamenti "pigri" e migliorare così la rapidità del browser. I primi test sono attualmente in corso e potremmo presto vedere qualcosa in più su Chrome Canary o Chrome Dev. L'articolo Google Chrome potrebbe combattere i “caricamenti pigri” e migliorare la rapidità è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Banner aggressivi su Chrome? Google tarda l’attivazione ma si può rimediare con il fai da te : A novembre scorso Google annunciava l'implementazione in Chrome per Android di un sistema preposto al blocco delle pubblicità particolarmente invasive L'articolo Banner aggressivi su Chrome? Google tarda l’attivazione ma si può rimediare con il fai da te è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.