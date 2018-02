Gol Balotelli | “e segna sempre lui” | Di Biagio non può tapparsi gli occhi! VIDEO

calcioweb.eu

(Di giovedì 15 febbraio 2018) Gol, ancora lui. Super Mario ha portato avanti il suo Nizza nei sedicesimi di finale di Europa League, con una rete da rapace d’area di rigore. Si tratta del gol numero 20 in stagione per il calciatore italiano che continua a sfornare prestazioni superlative ed a timbrare spesso e volentieri. 1-0 contro la Lokomotiv Moscow dunque, il Nizza è già in vantaggio dopo pochi minuti grazie al preciso tiro di destro del suo bomber, Gigi Dinon può far finta di non vedere. Un centravanti da 20 reti in stagione merita un’opportunità. Gol: Dinon può non vedereL'articolo Gol: “elui”, Dinon puòglisembra essere il primo su CalcioWeb.